Lazio – Scuola e impresa: accordo tra Ufficio scolastico regionale e Junior Achievement Italia | TG24.info

“Un’intesa utile per la formazione di studenti pronti alle sfide del mondo del lavoro”.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio rafforza l’istruzione economica e imprenditoriale dei giovani del Lazio grazie ad un accordo siglato con Junior Achievement Italia. Una cooperazione che segna un progresso significativo nel riconoscere l’economia come una disciplina essenziale per la società contemporanea, promuovendo al contempo una cultura di sviluppo sostenibile.

L’accordo, infatti, mira a sviluppare il senso critico dei giovani e tutte le competenze trasversali, ormai indispensabili nel mondo del lavoro odierno. In particolare, l’iniziativa offrirà alle scuole secondarie di I grado la possibilità di aderire al programma “Conta sul futuro”, un percorso dedicato all’approfondimento delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze nel campo dell’educazione finanziaria, essenziale anche per i percorsi orientativi.

Per le scuole secondarie di II grado, l’offerta si arricchisce ulteriormente con “Impresa in azione”, un programma che prevede percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) nell’ambito della programmazione informatica e del coding. A questi si aggiungono opportunità di partecipazione ai Campionati di Imprenditorialità e la possibilità di conseguire la certificazione internazionale ESP, fornendo agli studenti una formazione pratica e riconosciuta a livello mondiale.

Per i più piccoli, è stato concepito “Kidsville”, un programma di educazione alla cittadinanza che coinvolge alunni dai 5 ai 9 anni, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria. Questo programma è progettato per coinvolgere bambini e bambine, educatori e genitori in un percorso di scoperta e presa di consapevolezza dei tre pilastri fondamentali della cittadinanza: la vita nella comunità, la sostenibilità ambientale e l’educazione digitale.

Con questo accordo, l’USR Lazio si pone come sostenitore attivo dell’istruzione economica e imprenditoriale nelle scuole laziali, fornendo un valore aggiunto che contribuirà a dotare le studentesse e gli studenti delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro, aiutandoli a diventare i professionisti del domani.