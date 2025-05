Lazio – Sanità, Mattia (Pd): “Rocca risponda su carenza medici di base” | TG24.info

“Nella nostra regione ne mancano 500 per oltre mezzo milione di pazienti scoperti”

“Nel Lazio mancano 500 medici di base per oltre mezzo milione di pazienti scoperti”. L’allarme arriva dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, che spiega: “Solo a Roma sono 300 in meno per circa 300mila cittadine e cittadini romani senza medico di famiglia: sono i dati della Fimmg che ci raccontano una carenza ormai cronica nella nostra regione, soprattutto nelle periferie e aree interne, e che da mesi ho cercato di portare all’attenzione della Giunta Rocca con diverse interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Tra le proposte avanzate in questi atti, l’accordo regionale integrativo con le associazioni di categoria; i vincoli di apertura nei bandi pubblici, per poter garantire il servizio nelle zone dove effettivamente è assente; incentivi economici e professionali per i neolaureati in medicina. Tutti atti respinti o senza risposta, in alternativa ai quali, come ci dimostrano ancora una volta i dati, non è seguita alcuna azione concreta per rispondere al bisogno urgente delle cittadine e cittadini di Roma e del Lazio di vedersi garantita l’assistenza alle cure primarie. Il presidente Rocca, con delega alla Sanità, risponda al più presto su come intenda far fronte alla carenza di medici di base a Roma e nel Lazio”.