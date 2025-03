Lazio – “Riaffermare Ue antifascista. Subito in aula per inserire antifascismo in statuto Regione”. La proposta del Pd | TG24.info

“Tornare a Ventotene il 22 marzi per riaffermare un’Unione Europea che affonda le sue radici nell’antifascismo, in un momento storico in cui lo spirito anti europeista, espresso a chiare lettere in Parlamento dalla stessa premier Meloni, rischia di alimentare proprio quei nazionalismi in risposta ai quali è nato il sogno di un’Europa fondata sui valori di democrazia, pace e solidarietà.

Per questo mi appello a tutte le forze democratiche della Regione Lazio affinché sia calendarizzata e approvata al più presto la proposta di legge a mia prima firma per l’inserimento dei riferimenti all’anti fascismo e alla Resistenza nello statuto regionale, così come già fatto da diverse Regioni d’Italia”. Lo dichiara la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della I Commissione Affari Costituzionali.

“E’ il momento che le Istituzioni, assieme ai cittadini e alle forze politiche, stringano un nuovo patto di fiducia in difesa dei simboli e delle conquiste che hanno segnato la storia della nostra democrazia, con tutti i mezzi possibili: dalla mobilitazione in piazza agli atti normativi. Per questo auspico che uno dei prossimi passi sia la discussione e approvazione in aula della mozione che impegna la Giunta Rocca ad aderire alla campagna ‘Panchine europee in ogni città’, attraverso la realizzazione di due panchine europee presso le sedi istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio – quest’ultima in particolare da dedicare alla memoria di David Sassoli – e attraverso la promozione dell’iniziativa presso tutti i Comuni del Lazio, al fine di sostenere e veicolare i temi e gli ideali legati ad una maggiore integrazione europea, anche grazie al sostegno, come mi auguro, di Anci e Ali Lazio”, conclude Mattia.