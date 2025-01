Lazio – Relazioni di coppia, una su due vuole migliorare il rapporto con il partner: ecco i dati della ricerca ‘Unobravo’ | TG24.info

Nel Lazio, il 65,5% delle richieste di supporto psicologico per relazioni interpersonali proviene da donne. L’analisi geografica rivela concentrazioni significative a Roma (82,8%). Seguono Latina (6,7%) e Frosinone (5,3%).

Le difficoltà all’interno del rapporto di coppia sono la principale motivazione (33,3%) che spinge chi vive in Lazio a cercare aiuto. Tra le necessità più sentite in Lazio, anche il bisogno di affrontare un tradimento (9,7%) e di limitare le interferenze delle famiglie d’origine (8,6%).

Le relazioni affettive costituiscono uno degli aspetti più complessi e rilevanti dell’esperienza umana ed è proprio questa intrinseca complessità a rendere i rapporti terreno fertile per conflitti, incomprensioni e sofferenze.

Dai legami familiari più intimi, spesso caratterizzati da tensioni generazionali, alle relazioni amorose, dove la perdita di fiducia o le difficoltà comunicative possono innescare conflitti, ogni dinamica comporta un impatto emotivo che può portare a conseguenze che possono incidere profondamente sul benessere psicologico individuale, influenzando sia la capacità di instaurare e mantenere relazioni durature e appaganti, sia la salute mentale del singolo.

Per approfondire il tema, l’Osservatorio Unobravo, nella sua analisi sul benessere relazionale, ha esaminato nel dettaglio le motivazioni che spingono gli italiani a cercare il supporto di un terapeuta per problematiche affettive, in particolare nell’ambito della terapia di coppia. Lo studio offre inoltre una panoramica di coloro che scelgono di intraprendere questo percorso terapeutico, analizzando sia le variabili demografiche che quelle geografiche, al fine di fornire uno spaccato su come i bisogni e le problematiche relazionali varino in funzione di età, genere e provenienza geografica.

Il Lazio è la seconda regione per numero di richieste di supporto psicologico legato a tematiche relazionali.

L’analisi geografica dei dati raccolti da Unobravo rivela una concentrazione significativa delle richieste di supporto psicologico legato a tematiche relazionali nel Nord Italia, ma tra le prime cinque regioni compare anche il Lazio, che si distingue come la seconda con il più alto tasso di richieste, registrando il 10,9% del totale.

A esprimere il bisogno di supporto psicologico sono soprattutto le donne, che rappresentano il 65,5% del totale nella regione. Per quanto riguarda l’età, invece, a cercare l’aiuto di un professionista sono soprattutto le persone nella fascia tra i 30 e i 44 anni (54,1%), seguite dalle under 30 (37,3%).

Andando nel dettaglio a livello geografico, invece, emerge che la maggior parte delle persone che cercano aiuto per problematiche legate alla sfera delle relazioni si trova nella provincia di Roma (82,8%). Seguono Latina (6,7%) e Frosinone (5,3%).

Nel Lazio un terzo delle richieste sono per criticità nel rapporto di coppia

L’indagine evidenzia inoltre come le difficoltà all’interno delle relazioni di coppia siano la principale motivazione che spinge le persone del Lazio a cercare aiuto, tra chi dichiara di affrontare criticità all’interno del rapporto di coppia (33,3%) e chi riferisce di vivere un malessere legato alla fine di una relazione (14,6%). Tra le principali preoccupazioni anche quelle legate ai rapporti familiari, con il 25,9% degli utenti che si trova ad affrontare conflitti intergenerazionali – per esempio con i figli –, incomprensioni o tensioni dovute alla gestione della quotidianità. Nell’8% dei casi, invece, la terapia è richiesta per affrontare una perdita affettiva o un lutto.

Terapia di coppia: nel Lazio serve per migliorare il rapporto (54,3%).

La terapia di coppia, soprattutto quando le difficoltà diventano persistenti e difficili da gestire autonomamente, rappresenta una risorsa essenziale per affrontare i numerosi problemi che possono sorgere all’interno di una relazione, dall’infedeltà allo stress legato alla nascita di un figlio, alla perdita del lavoro o a problemi di salute.

Nel Lazio, secondo i dati analizzati da Unobravo, la principale motivazione che porta le coppie della regione a cercare aiuto è la volontà di migliorare il rapporto (54,3%), dimostrando come molti considerino la terapia non solo una soluzione ai conflitti, ma anche uno strumento di prevenzione e rafforzamento del legame. Seguono il bisogno di affrontare un tradimento (9,7%) o di limitare le interferenze delle famiglie d’origine (8,6%) e la volontà comune o meno di separarsi o divorziare (8,2%). Tra le richieste di supporto da parte delle coppie laziali, anche quelle relative alla gestione dei figli (7,4%), un aspetto che spesso richiede un lavoro di coordinamento e comunicazione tra i partner, o di una malattia o di una diagnosi psicologica che colpisce uno dei membri della coppia (7,4%). Minori le richieste di chi è alla ricerca di sostegno a seguito di un lutto (4,5%).