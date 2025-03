Lazio – Polizze RC auto: a giugno arriva la ‘stangata’ aumenti del 26,9% rispetto al 2023 | TG24.info

Cattive notizie per gli automobilisti del Lazio: tra pochi giorni, con l’inizio di giugno, scatteranno gli aumenti delle polizze assicurative e, quella che è in arrivo, è una vera ‘stangata’. Mediamente, infatti, le Rc auto saliranno di oltre un quarto: +26,9% l’incremento previsto rispetto all’anno precedente. Un incremento che porta Roma al secondo posto (dopo Napoli) per onerosità dei premi assicurativi. Ma la corsa non si ferma, perché secondo l’Osservatorio Assicurativo nel mese prossimo mese di ottobre il premio medio si assesterà attorno ai 453 euro, un importo più alto del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023 (che tra l’altro aveva già segnato un balzo in avanti rispetto al 2022).

Mediamente l’aumento peserà 85 euro in più annue per ogni assicurato secondo uno studio di Ania e dell’osservatorio sulle assicurazioni italiane.

A livello provinciale, le cose si differenziano un po’: gli aumenti ci sono per tutti, ma per alcuni aree sono più limitati.

LE PROVINCE

Gli aumenti maggiori a Rieti dove a ottobre le tariffe sono salite del +45,7% rispetto a dodici mesi prima, raggiungendo i 497,9 euro; mentre a seguire troviamo Roma, con un +30,1% e 510,4 euro. Le altre Province vedono invece aumenti inferiori alla media regionale. Se a Latina e Frosinone gli automobilisti hanno pagato rispettivamente un +26,4% (491 euro) e +25,3% (412 euro), la città di Viterbo, invece, ha segnato un rialzo solo del 16,2% (arrivando a 384,3 euro).

IL LAZIO

Su base annua, la situazione della Regione Lazio non è affatto rosea, con un aumento medio del 29,5%. Mediamente il premio versato dagli automobilisti è di 501,9 euro, portando così il Lazio – come detto – a divenire la seconda area d’Italia con le tariffe più elevate, dopo la Campania con 722 euro.

LE GARANZIE RICHIESTE

Per quanto riguarda le altre coperture accessorie, il 24,7% degli utenti del Lazio ha scelto la polizza infortuni conducente e il 20,6% il furto e incendio. Quest’ultima costa in media 165 euro, ma protegge l’automobilista garantendo un risarcimento pari al valore commerciale dell’auto nel momento in cui si verifica una delle due eventualità.

