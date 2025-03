Lazio – Pendolari truffati da finti siti web che vendevano abbonamenti e biglietti Atac. Indaga la Polizia postale e la Cybersicurezza | TG24.info

Viaggiatori e pendolari di tutto il Lazio truffati da finti siti internet che promettevano l’acquisto di abbonamento o carnet di biglietti Atac a costi stracciati.

In molti ci sono caduti, altri più attenti hanno segnalato il probabile tentativo di truffa e di ‘phishing’, ovvero il tentativo di sottrarre agli ignari utenti della rete che incappavano su quegli annunci i dati personali e bancari.

L’azienda Atac, come è chiaro, è una vittima in questa vicenda e nulla ha ovviamente a che fare con i truffatori.

Le incredibili proposte – che proprio perché tali avrebbero dovuto far scattare un campanello d’allarme negli utenti o quanto meno un più che scontato dubbio – arrivavano a proporre abbonamenti annuali per tutte le line e ereti Atac al prezzo di 2,35 euro! Davvero da non crederci.

Gli annunci sono stati rilanciati poi attraverso profili falsi nei maggiori social come sponsorizzazioni a pagamento, che raggiungono target ben precisi di utenti. A denunciare, per primi questa situazione è stato l’account X di ‘Pendolari Roma Nord che, pubblicando lo screenshot di una pagina con l’offerta truffa, ha evidenziato la cosa ad Atac, che ha proceduto a denunciare il tutto.

Del caso si sta occupando l’agenzia nazionale di Cybersicurezza e la Polizia Postale.

In pochi giorni sono state oltre una trentina le pagine truffa nate sui web e che offrivano false promozioni per accedere ad abbonamenti annuali Atac ad un costo irrisorio. Tutte le pagine sono state denunciate alla polizia postale e alle stesse società che gestiscono i social network.

La Procura è in attesa degli accertamenti preliminari svolti dalla Polizia Postale per l’apertura di un fascicolo, al momento contro ignoti, per il reato di truffa aggravata.

Cesidio Vano