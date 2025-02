Lazio – Nuovi playground nei parchi naturali, Montecassino tra i possibili beneficiari | TG24.info

Una boccata d’ossigeno per lo sport all’aria aperta nel Lazio. La Regione, con un investimento di 850mila euro, ha aperto le porte alla realizzazione di nuove aree attrezzate all’interno dei parchi naturali. Un’iniziativa che mira a valorizzare questi luoghi e a rendere lo sport accessibile a tutti, anche ai più giovani.

La delibera, approvata dalla Giunta regionale su proposta degli assessori Elena Palazzo e Giancarlo Righini, prevede che gli enti gestori dei parchi naturali possano presentare progetti per la realizzazione di playground. Tra i potenziali beneficiari di questi finanziamenti c’è anche il Monumento Naturale di Montecassino. Gestito dall’Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci, questo gioiello naturalistico si estende su 694 ettari e comprende l’iconico monte, simbolo di storia e spiritualità. Un’area di grande valore naturalistico e storico che, grazie a questo nuovo finanziamento, potrebbe arricchirsi di un’area dedicata allo sport e al tempo libero, rendendola ancora più attrattiva per i visitatori di tutte le età.

“Il nostro obiettivo è quello di valorizzare sempre di più lo sport quale strumento capace di favorire il benessere e l’integrazione sociale”, ha dichiarato l’assessore Elena Palazzo. I playground, infatti, non saranno solo spazi per il gioco, ma veri e propri luoghi di aggregazione, dove praticare attività fisica all’aria aperta, a contatto con la natura. “I parchi sono il luogo ideale dove trovare il perfetto equilibrio tra uomo e natura”, ha aggiunto l’assessore Righini. “Offrire la possibilità di praticare sport al loro interno rappresenta un ulteriore passo verso un’educazione al benessere psicofisico nel rispetto dell’ambiente”.

L’iniziativa della Regione Lazio rappresenta un’importante opportunità per tutti i parchi naturali della regione. Le proposte progettuali potranno essere presentate dagli enti gestori, che avranno ora il compito di ideare progetti innovativi e sostenibili, in grado di valorizzare le specificità di ciascun territorio.

