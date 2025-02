Lazio – Non autosufficienza, Battisti (Pd): “Ritardi sul bando regionale, famiglie in difficoltà” | TG24.info

La consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti, ha voluto denunciare con una nota come “La situazione nel Lazio per le famiglie con persone con gravi disabilità” sia “inaccettabile: dopo le rassicurazioni ricevute dall’assessore Maselli, scopriamo che il nuovo bando per il sostegno alla non autosufficienza, già in ritardo rispetto alle tempistiche stabilite, potrebbe slittare addirittura all’anno prossimo. Serve chiarezza immediata, perché lasciare queste famiglie senza risposte significa compromettere la loro stabilità e quotidianità”.

L’esponente Dem ha aggiunto: “Ho già sollecitato risposte dopo numerose segnalazioni ricevute da persone in difficoltà, in particolare da genitori che non riescono a comprendere determinate scelte. Ci era stato garantito che il bando fosse in fase di pubblicazione e che le famiglie avrebbero avuto accesso al supporto necessario. Ora, invece, ci troviamo in una situazione di incertezza che mette in difficoltà sia le famiglie sia le persone più vulnerabili. I ritardi amministrativi in merito a sostegni per situazioni così delicate rivelano una grave mancanza di programmazione da parte della giunta Rocca, e purtroppo queste inefficienze ricadono sui cittadini più fragili. È necessario un intervento risolutivo per evitare che altre famiglie si trovino in situazioni critiche e senza il sostegno economico indispensabile”.

La consigliera Battisti ha concluso sottolineando che “non si può restare in silenzio di fronte a promesse non mantenute e a continui rinvii. Gli strumenti di sostegno sociale non possono diventare ostaggi di ritardi amministrativi.

Le famiglie con persone con disabilità grave meritano attenzione, supporto e, soprattutto, certezze”.