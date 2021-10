Lazio – No Vax vestiti come deportati nei lager nazisti, “Vergognatevi e vaccinatevi”, la reazione del presidente Zingaretti | TG24.info

Sabato 30 ottobre i No Green Pass di Novara, per manifestare la loro contrarietà alla Certificazione Verde, hanno sfilato per le vie della città con delle pettorine a strisce verticali, con tanto di numero d’identificazione, sorreggendo cartelli e cantando slogan della protesta che vanno da “Stop dittatura” a “La gente come noi non molla mai”.

Indignazione da parte del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “No Vax vestiti come deportati nei lager nazisti. Vergognatevi: siete dei privilegiati che non si vaccinano e vivete liberi solo grazie al fatto che altri lo hanno fatto per voi. Egoisti perché pensate solo al vostro ego e non alla catastrofe del lavoro, sociale, economica e produttiva che provocherebbe non vaccinarsi e tornare indietro. Siete ignoranti o siete in malafede perché solo in questo caso potete fare questi paragoni. Vogliamo vivere liberi e sicuri e questo obiettivo lo danno solo la scienza e la campagna vaccinale. Vergognatevi e vaccinatevi”.

Anna Ammanniti