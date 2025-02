Lazio – Morbillo: contagi record. Il Pd interroga Rocca e chiede programma di vaccinazione straordinario | TG24.info

Troppi contagi da morbillo nella Regione Lazio. Il Pd interroga il governatore Rocca per sapere quali provvedimenti si stanno assumendo al fine di evitare il diffondersi di un’epidemia.

Dopo che, lo scorso 5 aprile, il Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha diramato i dati relativi ai casi di morbillo e rosolia registrati nel primo trimestre del 2024, la consigliera regionale del Pd, Eleonora Mattia, ha depositato in Consiglio regionale un’interrogazione che capire come la Regione intenda contrastare il fenomeno.

Infatti, dal bollettino (come già avevamo anticipato qui: https://www.tg24.info/salute-epidemia-di-morbillo-in-italia-il-lazio-tra-le-regioni-con-piu-casi-negli-ultimi-mesi-e-con-la-maggiore-incidenza/) risulta che, nel primo trimestre del 2024 si sono registrati 213 contagi, di cui ben 64 nel Lazio. Lo stesso Lazio è risultato la regione italiana più colpita e quella con la più alta incidenza, pari al 30% dei casi nazionali, con 44,9 casi per milione di abitanti, a fronte dei 14,5 del resto del Paese.

“La popolazione colpita – si legge nell’interrogazione – risulta in larghissima parte non vaccinata o vaccinata con una sola dose (176 casi sui 187 di cui era noto lo stato vaccinale) e 56 casi, pari al 26,3%, hanno registrato almeno una complicanza tra quelle più frequentemente legate al morbillo, tra le quali epatite e polmonite”.

Per la consigliera del Pd si tratta di “dati allarmanti” che farebbero pensare – è sempre il suo parere – “all’avvio di un’epidemia in larga parte dovuta ad un calo della copertura vaccinale, con il picco di casi destinato ad arrivare a cavallo dell’estate”. Per tali motivi Mattia ritiene che sia urgente “un intervento del Servizio sanitario regionale per una campagna di vaccinazione straordinaria, trattandosi di una malattia con indice di trasmissibilità R0 molto alto (ogni caso ne può generare 13-15), per la quale l’unica strategia di contrasto efficace è rappresentata dalla vaccinazione, dal momento che il contagio avviene attraverso il respiro”. Da qui la richiesta al Presidente della Giunta regionale, con delega alla Sanità, “per sapere come ritenga di fare fronte a questa recrudescenza di casi di morbillo nella regione Lazio, al fine di evitare l’avvio di un’epidemia sul territorio regionale”.

Cesidio Vano