Lazio – Mattia (Pd): “Governo Meloni taglia 27 milioni per manutenzione strade” | TG24.info

Mozione Pd in Consiglio regionaale: “Giunta Rocca intervenga”.

“Oltre 27 milioni complessivi in meno per la manutenzione delle strade provinciali di Roma e del Lazio, di cui 13 tolti a Roma Città Metropolitana; 4,5 a Frosinone; 3,6 a Latina; 3,5 a Viterbo e 2,5 a Rieti”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, prima firmataria della mozione “salva strade”, che spiega: “È quanto emerge dai tagli previsti dal Governo Meloni nella Legge di bilancio e nel decreto Milleproroghe e che vedono passare i fondi regionali per il biennio 2025-2026 da 38,7 a 11,6 milioni di euro. Una riduzione di risorse fondamentali per la sicurezza e la mobilità di milioni di cittadine e cittadine che impone di aprire al più presto un’interlocuzione con il Governo nazionale. Per questo come gruppo Pd del Lazio abbiamo presentato una mozione a mia prima firma affinché il Consiglio regionale impegni il Presidente della Regione, Rocca, a intraprendere ogni iniziativa utile presso il Governo, anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di scongiurare i tagli sul programma straordinario di manutenzione della rete viaria previsti dalla legge di bilancio e dal decreto Milleproroghe a danno della Città metropolitana di Roma e delle Province della Regione Lazio”.

LEGGI ANCHE: Lazio – Anche Battisti (Pd) contro i tagli a manutenzione stradale: “Attacco a sicurezza cittadini e sviluppo territori”