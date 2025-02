Lazio – Mattia (Pd): «Basta morti sul lavoro, Regione finanzi la sicurezza» | TG24.info

«Con 107 persone che hanno perso la vita sul lavoro nel 2024, 18 in più rispetto al 2023, il Lazio è la Regione d’Italia con più morti sul lavoro».

Lo ricorda la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, che commenta: «Un triste primato che non ammette immobilismi. E invece la destra da quando è al governo regionale ha totalmente definanziato la legge regionale 11/2022 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo) e lasciato inapplicate tutte le norme per la prevenzione: dal Piano Strategico Regionale su Salute e Sicurezza sul lavoro agli Sportelli per la sicurezza sul lavoro fino al Sistema informativo regionale per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. E’ ora che la Giunta Rocca si mobiliti non solo per piangere le vittime ma anche per prevenire infortuni e morti sul lavoro».