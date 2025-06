Lazio – Lotto e 10elotto premiano fortunati giocatori | TG24.info

Portati a casa quasi 100 mila euro.

10eLotto: nel Lazio vinti 46mila euro

Lazio a segno con tre premi – tutti in provincia di Roma – da 46mila euro totali nelle estrazioni del 10eLotto di venerdì 20 e sabato 21 giugno: come riporta Agipronews due colpi da 20mila euro ciascuno, a Colleferro (grazie a un 8 ‘Doppio Oro’) in via Consolare Latina e a Nettuno con un 9 in via della Seccia, mentre il terzo, da 6mila euro, è stato realizzato a Riano con un 6 ‘Doppio Oro’ in via Tiberina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio 2025.

Lotto: nel Lazio tripletta da 44.500 euro

Il Lotto premia il Lazio. Nel concorso di sabato 21 giugno, come riporta Agipronews, centrata una tripletta da 44.500 euro: due premi a Roma, da 18mila e 12mila euro, rispettivamente in via Massa di Giuliano e via degli Aldobrandeschi, e uno a Terracina (LT) da 14.500 euro in via Badino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 642,9 milioni da inizio 2025.