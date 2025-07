Lazio – Legambiente: “Nove Comuni Ricicloni, premiati tra i migliori in Italia per la raccolta differenziata” | TG24.info

Sant’Ambrogio sul Garigliano è miglior comune, sotto i 5.000 abitanti, tra i premiati della regione, Sacrofano per quelli tra 5.000 e 15.000, Genzano di Roma il migliore con oltre 15.000 abitanti.

Ad Aprilia il premio di COREVE per la raccolta del vetro, a Cisterna di Latina quello di COMIECO per la raccolta di carta e cartone, a Sperlonga quello del CONOE per la raccolta degli oli esausti da imbarcazioni da diporto, a Castelnuovo di Porto il premio di ERION WEEE per la raccolta dei RAEE

Si è concluso ieri il nuovo Ecoforum nazionale di Legambiente, al termine del quale sono stati premiati i migliori comuni italiani, da Legambiente per la raccolta differenziata e dai consorzi di recupero per le specifiche raccolte delle diverse frazioni.

Nel Lazio premiati 6 comuni sotto i 5.000 abitanti: Sant’Ambrogio sul Garigliano con il 79,9% di RD e appena 52,2 kg di residuo secco annuo pro-capite, seguito da San Giovanni Incarico, Vallecorsa, Colle San Magno, Vico nel Lazio, Castelnuovo Parano tutti in provincia di Frosinone.

Dei comuni tra 5000 e 15000 abitanti premiato Sacrofano con l’81,8% di RD e 66,9 kg di secco residuo pro-capite annuo e Castelnuovo di Porto con il 76,6% di RD e 71,2 kg/abitante/anno di secco residuo. Tra i comuni con più di 15.000 abitanti premiato il comune di Genzano di Roma che con 22.500 abitanti arriva all’84% di RD e il secco residuo sta al 66,6 kg/abitante/annuo.

“Grazie ai cittadini dei comuni premiati, alle loro amministrazioni e alle aziende che ne gestiscono i servizi di raccolta – commenta Maria Domenica Boiano direttrice di Legambiente Lazio -, come sempre queste eccellenze sono una forte spinta per tutto il territorio regionale, sia per quei luoghi che già fanno bene la gestione dei rifiuti ma ai quali manca il salto di qualità definitivo, sia per quelli che sono ancora lontani dagli obiettivi minimi. Con tutto il sistema di consorzi di recupero e insieme al mondo dello sviluppo tecnologico-industriale dell’economia circolare, a partire da quanti propongono e realizzano gli impianti per la trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda, continueremo a seguire e accompagnare la crescita delle buone pratiche e il miglioramento dei numeri del riciclo in tutto il Lazio; anche e soprattutto in quei luoghi dove si fatica ancora a far bene o dove sono violentemente presenti i fenomeni ecomafiosi dello smaltimento illecito dell’abbandono”.

I premi conferiti dai consorzi ai comuni del Lazio sono andati ad Aprilia, con il premio di COREVE per la raccolta del vetro, a Cisterna di Latina quello di COMIECO per la raccolta di carta e cartone, a Sperlonga quello del CONOE per la raccolta degli oli esausti da imbarcazioni da diporto, a Castelnuovo di Porto il premio di ERION WEEE per la raccolta dei RAEE.