Lazio – Lavoro, riprendono dopo l’emergenza Covid i concorsi per il potenziamento dei centri dell’impiego

“Il potenziamento dei centri per l’impiego del Lazio prosegue. Dopo lo stop nel mese di febbraio dettato dell’emergenza epidemiologica, a luglio riprendono i concorsi per l’assunzione di nuovo personale”. Così l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Bernardino.

I primi cinque a riprendere sono i concorsi che riguardano i seguenti profili professionali: esperto in service designer, esperto della valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, esperto statistico, esperto della comunicazione e relazioni istituzionali, esperto di area informatica. Si tratta di profili professionali in parte innovativi per l’organico dei centri per l’impiego, che testimoniano come vogliamo realizzare servizi per il lavoro di nuova generazione. Stiamo infatti lavorando a una generale riforma, che prevede, oltre all’introduzione di nuove professionalità e l’aggiornamento professionale per i dipendenti già in forze, la nascita dell’Agenzia regionale LAZIOLAVORO, l’attribuzione di nuove competenze e funzioni ai centri per l’impiego definite nella Giunta regionale, nuovi servizi e nuove infrastrutture. Obiettivo finale è valorizzare la funzione pubblica in un’ottica di efficienza del servizio ed efficacia delle politiche, creando più strette relazioni con tutti i soggetti pubblici e privati legati al mondo del lavoro, della formazione e dello sviluppo, creando forme di collaborazione, attivando convenzioni e sviluppando in maniera sinergica strategie e strumenti per lo sviluppo delle identità produttive”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio.