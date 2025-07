Lazio – Latte, Confagricoltura: “Bene confronto con centrale del latte di Roma. Auspichiamo tavolo regionale” | TG24.info

Confagricoltura Lazio ha partecipato nei giorni scorsi ad un incontro voluto da Centrale del Latte di Roma con le principali organizzazioni di rappresentanza regionali per fare il punto sulla situazione e sulle prospettive del settore lattiero-caseario laziale.

“Apprezziamo molto il metodo assunto da Centrale del Latte di Roma che, diversamente da altri operatori, ha voluto confrontarsi con tutte le principali organizzazioni al fine di coinvolgere la maggioranza della filiera laziale” ha dichiarato il Presidente di Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti che poi ha aggiunto. “Un approccio sistemico che come Confagricoltura Lazio abbiamo sempre sostenuto e promosso. Siamo soddisfatti anche di quanto emerso dall’incontro. In particolare, a nostro avviso, occorre spingere sulla modernizzazione del sistema della cooperazione e sul miglioramento della qualità della produzione, strada maestra per garantire la sostenibilità economica e produttiva delle aziende. Continuare a perseguire il miglioramento e la valorizzazione della qualità del prodotto è, infatti, fattore primario e imprescindibile per garantire che la produzione continui ad essere a carattere regionale e in grado di diversificarsi. In questa ottica abbiamo condiviso la proposta di richiedere l’attivazione di un tavolo permanente presso la Regione Lazio che possa coinvolgere sinergicamente istituzioni, produttori e trasformatori”.