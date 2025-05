LAZIO – L’assessore Righini: «Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale» | TG24.info

La Giunta regionale del Lazio su proposta dell’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini, ha approvato una delibera finalizzata a interventi di manutenzione della viabilità rurale.

Le risorse stanziate ammontano a oltre 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Di queste, 500mila euro saranno destinate al sostegno di interventi di manutenzione ordinaria, per un importo non superiore a 10mila euro, erogati ai soggetti aventi titolo mediante apposito avviso “a sportello”, fino all’esaurimento dei fondi stanziati.

Gli altri 4.525.000,00 euro, sono invece destinati esclusivamente su interventi di manutenzione straordinaria previsti nelle strade vicinali ricadenti in aree agricole, riguardanti la sistemazione e ristrutturazione di strade extra-aziendali esistenti, soggette a pubblico transito. L’ammontare dell’aiuto, di cui saranno beneficiari i Comuni del Lazio, gli Enti Gestori delle riserve e dei parchi regionali e le Comunità Montane, è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile, nei limiti di 350mila euro quale contributo massimo, e di € 50mila euro quale contributo minimo, al di sotto della quale la richiesta sarà considerata non ammissibile.

«Dopo decenni di attesa – spiega l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio, Giancarlo Righini – torna il finanziamento per la viabilità rurale. Un provvedimento del quale andiamo particolarmente orgogliosi perché altamente strategico per il territorio regionale e in particolare per le aree rurali interne, soprattutto quelle più marginali, che si trovano ad affrontare un particolare difficoltà di investimento. In questo contesto, il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle imprese agricole e il supporto per la creazione e lo sviluppo di nuove attività, diventa essenziale per la crescita del loro tessuto economico e sociale», conclude l’assessore Righini.

LA SODDISFAZIONE DI CONFAGRICOLTURA LAZIO

Il Direttore di Confagricoltura Lazio, Valerio De Paolis, a nome dell’organizzazione laziale, esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della Regione Lazio su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Bilancio, Giancarlo Righini, della delibera finalizzata a interventi di manutenzione della viabilità rurale con risorse per oltre 5 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate ai Comuni del Lazio, gli Enti gestori delle Riserve, ai Parchi regionali e alle Comunità Montane, e per Confagricoltura Lazio rappresentano un positivo segnale di vicinanza alle esigenze pratiche e quotidiane delle aziende del settore agricolo che spesso si trovano a fare i conti anche con i problemi legati alla viabilità delle strade vicinali ricadenti in aree agricole. Situazioni ancora più sentite in quelle aree interne e marginali che rappresentano un serbatoio di impresa importante per il settore agricolo regionale.