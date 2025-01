Lazio – Giovani e agricoltura: ennesima proroga al bando (la quarta). Il Pd interroga, Coldiretti: “Speriamo sia l’ultima” | TG24.info

Un bando da 25 milioni di euro che, però, non arriva mai a scadenza e sta facendo preoccupare molti imprenditori del Lazio oltre che tutti gli addetto del settore.

È quello che la Regione Lazio ha pubblicato lo scorso mese di aprile, rivolto ai giovani agricoltori del Lazio, e che si sarebbe dovuto chiudere a giugno, ma che è stato prorogato più volte, lasciando nell’incertezza chi era stato prudente e rispondere entro la prima scadenza.

Ora, a chiedere chiarimenti e certezze alla Regione è anche la consigliera regionale del Pd, Michela Califano, che ha presentato un’interrogazione dopo l’ennesimo allungamento dei tempi. L’esponente Dem spiega. “Il ‘Bando Giovani agricoltori Lazio’ sta diventando una barzelletta: dopo l’ennesima proroga per la presentazione delle domande, la quarta, questa mattina ho presentato una interrogazione per capire che quali siano i motivi di questo gravissimo ritardo e che intenzioni abbia l’attuale amministrazione regionale. Bando, è bene sottolinearlo, aperto ad aprile con scadenza giugno che continua a essere procrastinato, mese dopo mese, mettendo in allarme tutti coloro che hanno deciso di partecipare. Parliamo infatti di un avviso che destina tra i 50 e i 70mila euro alle aziende il quale dovrebbe favorire un ricambio generazionale in un settore centrale nell’economia regionale e nazionale. Se però vogliamo davvero sostenere i giovani che decidono di intraprendere questa attività – conclude la consigliera – è necessario che le procedure siano più semplici e veloci. In questo modo invece ne stiamo solo impedendo o rallentando l’ingresso o la continuità in questo importantissimo asset produttivo”.

Mette le mani avanti anche Coldiretti. David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio, ha detto di augurarsi che “per il futuro, i prossimi bandi siano più semplici e più efficaci, senza necessità di dover ricorrere a proroghe che solitamente dimostrano che qualcosa non ha funzionato. È importante la capacità di spesa, ma allo stesso modo anche i tempi di spesa lo sono”.

Per l’associazione dei coltivatori è fondamentale rispondere alle esigenze dei giovani agricoltori e favorire il ricambio generazionale: “Troppi ostacoli impediscono o rallentano l’ingresso e la continuità nella gestione per le 52mila aziende agricole a livello nazionale – continua Granieri -, condotte da under 35, secondo un rapporto del Centro Studi Divulga. E sempre secondo il Centro Studi Divulga quasi un giovane su cinque ha conseguito una laurea universitaria, contro l’8,7% degli ‘over’”. È necessario consentire ai giovani agricoltori di ricevere i finanziamenti – conclude Coldiretti Lazio – per dar vita al loro futuro lavorativo. Sono sempre di più i ragazzi che da soli, senza l’azienda di famiglia alle spalle, decidono di costruire la loro attività partendo da zero, puntando solo sulle loro forze e sulle competenze, facendo leva sulla passione che li anima. Giovani che si sono formati per intraprendere questo percorso e sono in grado di apportare al nostro settore le innovazioni di cui necessita”.