Lazio – Giornata delle vittime di mafia, Regimenti: «Grazie a loro sacrificio abbiamo speranza di un futuro migliore” | TG24.info

«Senza il sacrificio di tanti magistrati, politici, giornalisti, imprenditori, uomini e donne delle forze dell’ordine e semplici cittadini che non si sono piegati alla violenza e alla prepotenza mafiosa, pagando con la vita, oggi l’Italia non sarebbe la stessa e non avremmo fatto così tanti passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, rivolgiamo loro un pensiero di gratitudine e di commossa riconoscenza per averci donato, sacrificando la loro vita, la speranza di un futuro migliore e la certezza che la mafia si può sconfiggere. Onorare la loro memoria significa anche impegnarsi per attivare tutti gli strumenti che la legislazione mette a disposizione. La Regione Lazio ha promosso lo scorso anno il bando “Spazi di legalità” attraverso il quale abbiamo destinato oltre due milioni di euro al recupero e alla valorizzazione in chiave sociale dei beni confiscati che ha visto risorse destinate al recupero di 13 immobili. Ogni bene confiscato avviato a nuova vita è un segno di rinascita, un simbolo della vittoria dello Stato sul potere mafioso e il miglior modo per onorare tutte le donne e gli uomini che, mossi da un profondo senso di giustizia e di libertà, hanno lavorato giorno dopo giorno per eliminare atteggiamenti criminali, illegali e illeciti rendendo un servizio senza uguali all’Italia e alle generazioni future», conclude l’assessore Regimenti.