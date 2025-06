Lazio – Fiumicino miglior aeroporto d’Europa, Palazzo: “Valore aggiunto strategico per lo sviluppo regionale” | TG24.info

«Il riconoscimento conferito per la settima volta all’aeroporto di Roma Fiumicino come miglior scalo europeo, nella categoria oltre i 40 milioni di passeggeri, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione. Si tratta di un traguardo che conferma l’eccellenza di un’infrastruttura strategica, non solo per il traffico aereo, ma anche per l’intero sistema turistico ed economico del Lazio».

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, commentando il premio “Best Airport Award” assegnato da ACI Europe nel corso della 35ª Assemblea generale ad Atene.

«L’aeroporto di Fiumicino è il primo punto di contatto per milioni di turisti che scelgono il Lazio come destinazione, ed è anche un esempio concreto di come innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi possano fare la differenza nel posizionamento internazionale del nostro territorio. Il grande impianto fotovoltaico, l’efficienza digitale e l’attenzione all’esperienza dei clienti rappresentano elementi coerenti con la visione di una regione sempre più connessa, accogliente e green», ha spiegato l’assessore Elena Palazzo.

«Questo premio non è solo un riconoscimento al lavoro di ADR e di tutti gli operatori coinvolti ma anche un’occasione che ci spinge a rilanciare con forza l’immagine del Lazio come una terra che investe in infrastrutture moderne e sostenibili, fondamentali per attrarre turisti, sviluppare economia e garantire competitività», ha concluso l’assessore Elena Palazzo.

Il Governatore Francesco Rocca, al riguardo su Facebbok ha scritto: «Il riconoscimento ACI World che premia Fiumicino come miglior aeroporto europeo è un risultato straordinario, che conferma il valore e la qualità del lavoro portato avanti da Rome Airports. Innovazione, sostenibilità e attenzione ai passeggeri sono diventati un modello per tutto il settore. Questo premio è motivo di orgoglio non solo per la Regione Lazio, ma per tutto il Paese».