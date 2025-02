Lazio – È morta Suor Serafina, aveva 111 anni ed era la monaca più anziana d’Europa | TG24.info

Suor Serafina, all’anagrafe Anna La Morgia, è deceduta a 111 anni. Era la suora più anziana d’Europa. Lo scorso 17 aprile aveva festeggiato il compleanno. Nata a Lanciano, in Abruzzo, ora viveva a Roma ospite della casa Generalizia dell’Ordine delle Suore Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria.

Una vita consacrata a Cristo, Suor Serafina a 19 anni era entra nell’Istituto Missionarie nella sua città natale e a 20 anni aveva inizia il noviziato, con il nome di Suor Serafina.

L’anno scorso, era stata protagonista di un singolare fatto di cronaca (leggi qui): aveva provato a prenotare una visita geriatrica in una Asl di Roma, ma a lei, 110 anni compiuti, le avevano dato appuntamento sei mesi dopo. Troppo. Dopo che la vicenda era approdata sui giornali, era intervenuto direttamente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che denunciava quell’episodio come “il simbolo del sistema” che stava tentando di combattere, accorciando le liste d’attesa. Rocca si era detto indignato e imbarazzato e aveva ringraziato Suor Serafina “per averci, con la sua vicissitudine, scosso ancora di più. Perché per una Suor Serafina che riesce a far sentire la sua voce, in tanti non riescono e vivono percorsi disumanizzanti e indegni di una società che vuol definirsi civile”.