Lazio – Dati Gimbe: “Personale sanitario inferiore alla media. Persi in Italia 28 miliardi in 11 anni, oltre metà nel 2020-24” | TG24.info

Nel Lazio, nel 2022, erano presenti 8,5 unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ogni 1.000 abitanti (media Italia 11,6); in regione la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 560 euro (media Italia 672). Nell’anno precedente, il 2022, la spesa per unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della regione è di 63.581 euro (media Italia 57.140 euro).

I dati sono dalla Fondazione Gimbe, secondo la quale il Servizio sanitario nazionale sta affrontando “una crisi del personale sanitario senza precedenti”: in 11 anni in Italia sono stati complessivamente persi oltre 28 miliardi di euro, più della metà solo nel 2020-2024. Per quanto riguarda le unità di personale dipendente, l’anno 2022, ultimo disponibile, erano 681.855, pari ad una media nazionale di 11,6 unità per 1.000 abitanti con nette differenze regionali: da 8,5 unità per 1.000 abitanti nel Lazio e Campania a 17,4 unità per 1.000 abitanti in Valle D’Aosta.

Nelle prime 5 posizioni si collocano tutte le Regioni e Province autonome a statuto speciale di più piccole dimensioni (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Province autonome di Trento e Bolzano) oltre alla Liguria. Al contrario, al di sotto della media nazionale si trovano tutte le Regioni in Piano di rientro, tutte del Centro-Sud, oltre alla Lombardia.