Lazio – Dalla Regione, tre milioni per i cinema: arriva il bando per ristrutturazioni e riaperture | TG24.info

L’annuncio è giunto dopo lo stop imposto alla legge regionale che avrebbe voluto consentire la riconversione dei cinema chiusi da più di 10 anni.

Il bando, che – come detto – stanzia 3 milioni di euro ammodernare e far tornare a nuova vita le sale cinematografiche del Lazio, prevede un intervento per le oltre 90 sale attive nella regione, per un totale di 391 schermi. Le risorse, derivanti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, serviranno a finanziare interventi su tecnologia, strutture, sicurezza e accessibilità.

“Per riqualificare le sale abbiamo stanziato risorse importanti. So cosa bisogna fare per i nostri cinema e di certo non è tenerli chiusi – ha detto il governatore del Lazio, Francesco Rocca.

L’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha spiegato che “il bando è frutto della riprogrammazione attenta dei fondi di sviluppo e coesione. Lavoriamo per rendere i nostri cinema più sicuri, tecnologici e all’avanguardia. Non lasciamo morire le sale, al contrario vogliamo sostenerle concretamente”. Aggiungendo: “È anche una risposta a chi pensa che il centrodestra sia contro le sale cinematografiche. Noi diciamo ‘no’ ai cinema abbandonati da tempo al loro destino”.

Dalla Regione precisano anche che il piano è stato costruito in collaborazione con le associazioni di categoria, che hanno avuto un ruolo decisivo nel definire gli ambiti su cui intervenire: “Non solo digitalizzazione e arredi, quindi, ma anche recupero di spazi inutilizzati”.