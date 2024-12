Lazio – Dalla Regione più di 2 milioni di euro per la riqualificazione quartiere ex Gestal a Tuscania | TG24.info

“Grazie alla collaborazione ed al dialogo instaurato nel corso di questi mesi con l’azienda territoriale di competenza, quest’oggi abbiamo provveduto, in giunta regionale del Lazio, a deliberare la riprogrammazione di risorse per un importo complessivo di circa 2 milioni e 100 mila euro a favore dell’Ater Viterbo, per l’intervento di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza del quartiere “ex Gescal”, edificio Y, nel Comune di Tuscania affidato con la formula di finanzia di progetto”.

È quanto fa sapere l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, che aggiunge: “Nello scorso mese di ottobre, infatti, l’Ater di Viterbo ci comunicava formalmente l’esigenza di provvedere ad una riprogrammazione delle risorse in essere per gli interventi di Ischia di Castro e di Capranica, non più realizzabili, ritenendo, invece, doveroso intervenire con urgenza per la messa in sicurezza e la riqualificazione del quartiere ex Gestal, da anni in una situazione di criticità e di degrado dovuta alla vetustà degli immobili.

Già ai primi di dicembre abbiamo, con soddisfazione, partecipato all’inaugurazione del cantiere di riqualificazione sismica ed energetica del blocco Y del quartiere ex Gestal, lavori resi possibili grazie un finanziamento di complessivi 7 milioni di euro e che vede la diretta partecipazione della Regione Lazio. Oggi – conclude l’assessore -, attraverso la presente deliberazione, confermiamo la volontà della Regione Lazio di sostenere pienamente l’Ater di Viterbo nella realizzazione dell’opera”.