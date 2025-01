Lazio – Dalla Regione 3 milioni di euro per rilanciare le sale cinematografiche | TG24.info

Rilanciare le sale cinematografiche del Lazio. È questo l’obiettivo che si è prefissato la giunta regionale nel votare favorevolmente ad un finanziamento da tre milioni per il sostegno a tali attività culturali.

“Il cinema – ha detto l’assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini. – è un settore produttivo prezioso per l’economia regionale, oltre ad essere una delle più significative industrie culturali per il nostro territorio, che la Regione sostiene e valorizza. Per questo motivo in giunta abbiamo approvato un finanziamento di circa tre milioni di euro, grazie al Piano di Sviluppo e Coesione, per il sostegno e rilancio competitivo delle sale cinematografiche del Lazio. Le somme stanziate – ha detto sempre l’assessore – serviranno per l’ammodernamento e la ristrutturazione dei cinema del Lazio. Un’iniziativa frutto di un costante dialogo con l’Anec che ringrazio per lo spirito costruttivo che ci ha condotto a questo importante risultato. Una buona notizia per l’intero comparto che arriva proprio alla vigilia della Festa del Cinema di Roma”.