Lazio – Covid: somministrati più di 7,6 milioni di vaccini, il 74% della popolazione con doppia dose | TG24.info

Boville – Al via la masterclass musicale per allievi provenienti dai conservatori di Italia Al via la terza edizione del corso di perfezionamento dedicato ai ragazzi dei conservatori Fare di Boville Ernica il luogo della cultura per eccellenza in un celestiale connubio...

Valcomino – Ladri agiscono indisturbati in Valle, a Vicalvi si ritrovano faccia a faccia con il figlio del sindaco Ladri in azione dopo Ferragosto in tutto il territorio valligiano. Nei giorni scorsi i soliti ignoti hanno tentato di rubare in casa del sindaco di Vicalvi Gabriele Ricciardi e si...

Roccasecca – Prende l’auto del padre e si schianta contro un albero provocando un incendio: 29enne denunciato Non aveva la patente, ma nonostante questo ha deciso di prendere l’auto del padre, oltretutto non assicurata, allontanandosi per le strade di Roccasecca. Poco dopo, per cause ancora in...

Provincia – La ‘Provincia Creativa’ porta la bellezza ovunque Pompeo e Vacana: arte, cultura e bellezza gli strumenti più efficaci per promuovere il nostro territorio. Una programmazione culturale che non conosce sosta quella della Provincia di Frosinone. Dopo...

Roma – Rischia di cadere nel Tevere, 22enne salvato in extremis È stata la prontezza di un’agente a salvare un ragazzo di 22 anni un attimo prima che finisse nelle acque del Tevere. I fatti risalgono al primo pomeriggio di...

Ausonia – Balli per oltre 300 persone: bar chiuso e contravvenzione per il titolare All’aperto, ma in oltre 300, erano impegnati in balli senza alcuna forma di distanziamento. In molti casi anche senza mascherina. Tutto ciò in un bar del paese. Ad...

Lazio – Covid: somministrati più di 7,6 milioni di vaccini, il 74% della popolazione con doppia dose Oggi sono state superate le 7,6 milioni di somministrazioni del vaccino anti Covid e oltre il 74% della popolazione con età superiore ai 12 anni ha già ricevuto la...

Regione – Covid, oggi si registrano 5 decessi e 582 nuovi positivi. Ecco i dati Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle...

Roma – Scomparsa da giorni, donna incinta ritrovata dalla Locale Da diversi giorni non si avevano più sue notizie. La donna, senza fissa dimora, era solita vivere nel quartiere Esquilino e il suo caso aveva destato grande attenzione, anche...