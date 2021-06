Lazio – Covid, al via la somministrazione del vaccino agli studenti maturandi 2021 (foto) | TG24.info

Partiti puntuali questa mattina gli Open Day della Festa della Repubblica, con la vaccinazione ai maturandi 2021. Verrà somministrato il vaccino Pfizer.

Al centro vaccinale ex Bosi, i maturandi pronti a vaccinarsi, sono 342. Prima giornata con gli slot esauriti: tutti in fila in attesa del Pfizer. Si replica domani, festa della Repubblica e giovedì 3 giugno. Fa sapere la Asl di Rieti: “ C’è Matteo che suona in un gruppo rock e vorrebbe presentarsi ad una conferenza stampa a dorso nudo come Damiano dei Maneskin. Luca, invece, vorrebbe fare il ricercatore e alla maturità si presenterà con una tesina sull’evoluzione della pandemia in provincia di Rieti. Davide studia danza classica a Perugia e ricorda l’iconica Fracci, scomparsa qualche giorno fa. Francesco, poco più distante, dietro al traliccio del Gazebo, attende silenzioso e con un pizzico di timore il suo turno “ho paura degli aghi, ma a questo appuntamento non ho voluto mancare, vaccinarsi – prosegue il giovane – è un gesto di responsabilità per noi stessi e per le persone che ci circondano”. È il popolo dei maturandi, oggi al centro vaccinale ex Bosi, per sottoporsi al vaccino e tornare a vivere, serenamente, una stagione della vita irripetibile. La prima giornata organizzata dalla Asl di Rieti dedicata alla vaccinazione anti Covid19 dei maturandi con vaccino Pfizer va oltre ogni più rosea previsione e sfonda quota 342 prenotazioni, esaurendo tutti gli slot disponibili. La Asl di Rieti sta distribuendo ai giovani, una copia della Costituzione. L’evento dedicato ai maturandi, si concluderà giovedì 3 giugno.”

Dalla Asl Roma 6: “Tanta emozione oggi al primo giorno di vaccinazione dei nostri maturandi! I nostri operatori visibilmente commossi consegnano loro la Costituzione Italiana, bellissima iniziativa della Regione Lazio, augurando loro tanta fortuna per l’esame ormai vicino ed importante.” Anche nella Asl Roma 5 per la vaccinazione maturandi “Un vaccino per la libertà” tutto procede per il meglio.

Per la Asl di Frosinone ad Alatri sono iniziate le prime vaccinazioni riservate ai maturandi. Gli studenti hanno ricevuto anche qui la copia della Costituzione Italiana. “I ragazzi sono stati felicissimi della considerazione riconosciuta loro dalla Asl di Frosinone e dallo Stato. Un dono davvero gradito, hanno promesso che leggeranno la Costituzione a fondo!” Ha commentato il dott. Enrico Straccamore a lavoro con il suo staff.

Per la Asl Roma1: “Qui all’hub vaccinale Porta di Roma è partita la vaccinazione dei maturandi a cui, dopo la somministrazione del vaccino, viene consegnata una copia della nostra Costituzione”.

Anna Ammanniti