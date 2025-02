Lazio – Corruzione e frode: perquisizioni all’Astral e al Comune di Roma, tra gli indagati 5 pubblici ufficiali | TG24.info

Perquisizioni e sequestri anche presso l’Astral e alcuni uffici del Comune di Roma, oltre che nelle abitazioni di numerosi indagati, in un’inchiesta, condotta da guardia di finanza e procura romana, per vari reati oltre quelli di corruzione, frode e turbativa d’asta in relazione ad appalti per lavori stradali.

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica della Capitale, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di associazione per delinquere, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio.

“Le vicende – spiegano dalla procura della repubblica – riguardano presunti episodi corruttivi e fraudolenti, posti in essere in fase di aggiudicazione ed esecuzione di appalti banditi nel settore della manutenzione e rifacimento del manto stradale, da Roma Capitale e ASTRAL – Azienda Strade Lazio S.p.A.

Tra gli indagati figurano altresì 5 pubblici ufficiali in servizio presso i citati soggetti pubblici, nei cui confronti sono in corso perquisizioni, sia presso i domicili che nei rispettivi luoghi di lavoro”.

Le attività di perquisizione riguardano, inoltre, la sede legale e una filiale di un istituto di credito (non sottoposto a indagini). Il provvedimento in questione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che sino a un giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.