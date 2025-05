Lazio – Confagricoltura, tour di visite insieme a Fris.Ital.i nelle aziende zootecniche delle province | TG24.info

Confagricoltura Lazio e Fris.ital.i organizzano un tour di incontri nelle province. “Valorizzare allevamento di Frisona nel Lazio. Servono strategie per ridurre oneri imprese. Grazie ad aziende che ci ospiteranno”.

Confagricoltura Lazio, insieme alla Dirigenza di Fris.Ital.i, con il coinvolgimento delle organizzazioni provinciali di Confagricoltura, organizza un tour di incontri sul territorio da martedì 27 maggio a giovedì 29 maggio.

Confagricoltura Lazio e Fris.Ital.i visiteranno le aziende più rappresentative martedì 27 maggio della provincia di Roma, mercoledì 28 maggio del territorio viterbese e reatino e giovedì 29 maggio delle province di Latina e Frosinone.

Agli incontri, per Confagricoltura Lazio parteciperà il Direttore Valerio De Paolis mentre per Confagricoltura nazionale sarà presente Daniele Mezzogori, responsabile delle Produzioni Zootecniche. Per Fris.Ital.i, invece, saranno presenti la Presidente Elisabetta Quaini e i Vicepresidenti Raffaele Di Ciommo e Matteo Pennacchi.

“Questo tour organizzato insieme alle realtà provinciali e all’associazione FRISITALI rappresenta un’occasione importante per valorizzare e far conoscere le aziende di allevamento della razza Frisona Italiana – spiega il Direttore di Confagricoltura Lazio, Valerio De Paolis – Oltre a spiegare le finalità e i servizi dell’associazione Fris.ital.i saranno incontri utili anche per far comprendere meglio le caratteristiche e le necessità delle aziende zootecniche del territorio. Il settore lattiero-caseario non solo è importante ma anzi trainante per la regione Lazio e riteniamo quindi necessario e urgente mettere in campo strategie e sistemi più snelli in grado, ad esempio, di ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese. Ringrazio fin d’ora tutte le aziende che ci ospiteranno e l’associazione per questa importante collaborazione”.