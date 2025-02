Lazio – Confagricoltura: “Bene il confronto con Regione. Proseguire nella collaborazione tra istituzioni e produttori” | TG24.info

Confagricoltura Lazio, con il presidente Antonio Parenti e il direttore Valerio De Paolis (foto), ha partecipato, lunedì 18 novembre, al tavolo di rappresentanza convocato dall’assessore al Bilancio e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’incontro è stato utile per approfondire in particolare i bandi CSR – Complemento Sviluppo Rurale 2023/2027.

“Esprimiamo apprezzamento per l’istituzione del tavolo di rappresentanza e per questa prima riunione che, in maniera molto seria, ha permesso di approfondire il confronto con le imprese al fine di capire, direttamente dai protagonisti del settore agricolo, bisogni, necessità e problemi da affrontare” hanno detto il presidente di Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti, e il direttore Valerio De Paolis, aggiungendo: “Il ritiro degli avvisi precedentemente pubblicati, relativi agli investimenti produttivi agricoli per la competitività, per la trasformazione e commercializzazione e per la produzione di energia per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli può favorire questo percorso perché permette di implementare il bagaglio di conoscenze che i produttori e le loro rappresentanze possono fornire alle istituzioni e alla Regione. Pur nella consapevolezza di un importante lavoro ancora da compiere, siamo quindi soddisfatti della proficua collaborazione che si è instaurata con l’amministrazione regionale e l’assessorato finalizzata ad affrontare le problematiche delle filiere agricole del Lazio”.