Lazio – Cemento illegale lungo le coste. Legambiente: “649 reati di abusivismo sul litorale” | TG24.info

Pubblicata da Legambiente l’anteprima del dossier “Mare Monstrum”, con i dati del ciclo illegale del cemento lungo le coste, in occasione della partenza di Goletta Verde e Goletta dei Laghi, le 2 storiche campagne dell’associazione. Lungo il litorale del Lazio nel 2024, sono stati 649 i reati di cemento abusivo, il 6,3% del totale nazionale, 767 le persone denunciate e 113 i sequestri penali. A livello provinciale, la Città Metropolitana di Roma è la quarta peggior provincia con 690 reati (in calo rispetto al secondo posto fatto registrare lo scorso anno), Latina al 12° posto con 429 reati.

“La tenaglia del cemento continua a togliere ossigeno alla nostra splendida costa, a provarlo ci sono i nuovi dati del nostro dossier Mare Monstrum, dai quali emerge chiaramente che non si può distogliere lo sguardo e l’attenzione dalla legalità nel tessuto urbanistico – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Ringraziando le forze dell’ordine che continuano un lavoro straordinario per la tutela del territorio, chiediamo a tutte le amministrazioni dei comuni costieri di tenere sempre di più gli occhi aperti contro il fenomeno di abusivismo edilizio, al quale seguono nefaste conseguenze, anche in chiave di sversamenti fognari illeciti in mare e appesantimento complessivo del costruito che vuol dire, a pochi metri dal mare, aumento del rischio idrogeologico per la cittadinanza. Chiediamo poi alla Regione di fermare ogni proposta di sanatoria edilizia incardinata in consiglio nei percorsi legislativi, perchè, a ciascuna ipotesi di condono corrispondono sempre forti aumenti del cemento abusivo”.

Dopo l’anteprima di Mare Monstrum, l’associazione del cigno verde partirà con le campagne estive delle Golette sul litorale e sui tanti laghi laziali. Si parlerà di tutte le illegalità, sversamenti illegittimi, qualità dell’acqua, turismo sostenibile, accessibilità, tutela della biodiversità, gestione dei rifiuti, generazione energetica verde; prima tappa nel Lazio per la Goletta dei Laghi il 3 luglio sul Lago Albano di Castelgandolfo, la Goletta Verde invece, ormeggerà sulla costa regionale a Formia il 1 e 2 agosto.