Lazio – Cantieri Astral 2025, la Commissione regionale Trasparenza avvia indagine per assenza bandi e graduatorie | TG24.info

La Commissione Trasparenza della Regione Lazio, presieduta dal consigliere Pd, Massimiliano Valeriani, ha in calendario una serie di audizioni per valutare le procedure seguite al fine di assegnare i lavori inerenti i cantieri Astral in programma nel 2025.

La commissione vuole valutare la presenza o meno di bandi e delle successive graduatorie tramite cui poi sono stati finanziati, con i fondi pubblici, diverse opere stradali.

Le principali questioni che attendono risposta saranno poste ai vertici dell’azienda regionale che si occupa di strade: l’Amministratore Unico Antonio Mallamo e i dirigenti Luca Marta e Paolo Alfarone, che sono stati, infatti, convocati in commissione per essere sentiti il prossimo 28 gennaio, per riferire in merito ai finanziamenti 2025 relativi agli interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana.