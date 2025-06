Lazio – Blue Tongue, Coldiretti chiede intervento urgente al Presidente della Regione: 1 luglio convocato tavolo di crisi | TG24.info

Vaccini gratuiti e indennizzi per lo smaltimento delle carcasse. È questa la richiesta urgente di Coldiretti Lazio che lancia l’allarme per la diffusione crescente del virus Blue Tongue, con focolai negli allevamenti di tutte la regione, complice anche l’innalzamento delle temperature. Le conseguenze sono già pesanti, con prime perdite significative. Dopo i casi registrati lo scorso anno nella provincia di Roma, oggi la situazione si aggrava.

“Abbiamo già chiesto un intervento urgente al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per fronteggiare quella che è una vera e propria emergenza – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – il Tavolo di crisi è stato convocato il 1 luglio. La situazione è preoccupante e servono risposte immediate. Chiediamo la gratuità dei vaccini e un rimborso dei costi per lo smaltimento delle carcasse”.

Coldiretti Lazio torna a ribadire quanto già richiesto lo scorso novembre, durante la mobilitazione permanente davanti alla sede della Regione Lazio, per tutelare le aziende.

“Oggi siamo di fronte a una nuova emergenza – prosegue Granieri – e non possiamo permetterci di perdere altro tempo. La situazione è grave e richiede anche l’attivazione di tavoli ministeriali. Ricordiamo che la blue tongue non si trasmette all’uomo ma può mettere in ginocchio l’intero settore con ingenti perdite economiche per gli allevatori che vanno tutelati, non lasciati soli a fronteggiare crisi su crisi”.