Lazio – Battisti (Pd): “Depositata proposta di legge per istituzione servizio assistenza psicologica primaria” | TG24.info

È stata presentata oggi in Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge di iniziativa legislativa popolare per l'”Istituzione del servizio di assistenza psicologica primaria”, a firma della Consigliera regionale del Partito Democratico Sara Battisti, prima firmataria, e sottoscritta da numerosi esponenti politici.

La proposta nasce con l’obiettivo di garantire un accesso capillare, tempestivo e gratuito al supporto psicologico, istituendo in ogni Azienda Sanitaria Locale del Lazio un Servizio di Assistenza Psicologica Primaria, con la presenza di uno psicologo ogni 15.000 abitanti, operante a livello di distretto sanitario. Lo psicologo sarà inserito stabilmente nel sistema delle cure primarie, lavorando in stretta sinergia con i medici di base, i pediatri e i Centri di Salute Mentale, garantendo presa in carico, prevenzione, orientamento e sostegno nei casi di disagio psichico.

“La salute mentale – ha dichiarato la Consigliera Sara Battisti – è parte integrante del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione. È un dovere delle istituzioni offrire strumenti concreti e accessibili per la prevenzione e il trattamento del disagio psicologico, soprattutto in una fase storica segnata da profonde fragilità individuali e collettive. Con questa legge vogliamo colmare un vuoto e dare una risposta strutturale e concreta a un bisogno sempre più urgente. Questa iniziativa vuole coinvolgere le cittadine e cittadini del Lazio, per chiedere alla Giunta Rocca e a tutto il consiglio regionale del Lazio di determinare un accesso universale, gratuito e capillare al supporto psicologico di base, quale servizio fondamentale del sistema sanitario regionale”.

I dati, relativi al 2024, che caratterizzano il nostro Paese e la nostra regione in relazione a tutte e tutti coloro che soffrono di disturbi mentali sono drammatici. Oltre 16 milioni di italiani soffrono di disturbi psicologici e, nel Lazio, 1,5 milioni tra cittadine e cittadini. I disturbi più diffusi sono ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare mentre i soggetti maggiormente colpiti sono i giovani e le donne. Sono dati allarmanti che evidenziano un’emergenza che richiede risposte non più rinviabili.

“Quello della salute mentale – prosegue Battisti – è un tema che caratterizza da sempre il mio impegno politico e già nella scorsa legislatura guidata da Nicola Zingaretti, sono stati molteplici le iniziative in questo senso: penso al piano ‘Aiutamente’, iniziativa pioneristica in Italia, specie dopo l’impennata di questa tipologia di problematiche determinata dalla pandemia di Covid-19; al potenziamento sportelli di ascolto nelle scuole; ai Voucher per l’assistenza psicologica; al rafforzamento servizi territoriali per la salute mentale”.

I firmatari della proposta sono: Sara Battisti, Mario Ciarla (capogruppo Pd consiglio regionale), Daniele Leodori (segretario regionale Pd), Marta Bonafoni (coordinatrice segreteria nazionale Pd), Adriano Zuccalà (capogruppo Cinque Stelle consiglio regionale), Marietta Tidei (Capogruppo Italia Viva), Alessandra Zeppieri (Capogruppo Polo progressista), Claudio Marotta (capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra), le consigliere Pd: Michela Califano, Emanuela Droghei, Eleonora Mattia; i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Rodolfo Lena, Enrico Panunzi; il vice capogruppo Pd alla Camera, Paolo Ciani, l’on. Andrea Casu, l’on. Matteo Orfini, i senatori Filippo Sensi e Cecilia D’Elia; il segretario regionale dei Giovani Democratici, Kevin Bernardini.