Lazio – Avviato il progetto HCV per l’eradicazione dell’epatite C | TG24.info

In corso nelle comunità della regione Lazio il progetto HCV Eradication in Community, per l’eradicazione dell’epatite C.

L’eradicazione dell’Epatite C è una priorità a livello di sanità pubblica, come stabilito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e deve essere attuata entro il 2030.

In questa ottica è stato avviato il progetto Eradication in Community, una iniziativa dedicata alle cosiddette popolazioni speciali, che vedrà interessate alcune comunità terapeutiche della regione Lazio, organizzato da Improve con il supporto non condizionante di Gilead.

Un semplice test eseguito sul sangue capillare attraverso la puntura a un dito: questo piccolo gesto per scoprire se si è portatori del virus della Epatite C (HCV) e intervenire tempestivamente con un trattamento in grado di eliminare il virus e di conseguenza bloccare l’infezione e la progressione della malattia.

L’obiettivo del progetto è rendere edotta la popolazione ospitata nelle comunità sulla patologia, offrire consigli utili per mettere in atto comportamenti di riduzione del danno ed effettuare un rapido screening su sangue capillare per individuare i soggetti portatori e poterli avviare a un trattamento che ad oggi permette di guarire completamente in poco tempo.

La ragione per cui è importante effettuare tale screening sta nel fatto che i soggetti ospitati nelle comunità sono maggiormente esposti all’acquisizione ed alla diffusione di malattie infettive quali anche l’HCV.

L’ attività si svolgerà in alcune comunità terapeutiche della regione Lazio che aderiranno al progetto, fino al mese di marzo 2023.

Ai pazienti verrà spiegata l’importanza dello screening, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce . La conoscenza precoce della eventuale positività, infatti, costituisce la premessa di una cura altrettanto tempestiva che consentirà di evitare la progressione della infezione da HCV verso gravi patologie del fegato con un radicale miglioramento della qualità della aspettativa di vita futura e con un enorme impatto sulla salute pubblica.

Il test sarà effettuato gratuitamente presso le comunità da operatori sanitari esperti e fornirà un risultato entro pochi minuti. Sarà inoltre fornito materiale informativo sull’epatite e gli specialisti presenti nella comunità saranno a disposizione per eventuali dubbi o domande.

(fonte: Comunicato Stampa)