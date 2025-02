Lazio – Allarme ‘Blue Punischer’, la droga 5 volte più forte dell’ecstasy: sequestri a Roma e Cassino | TG24.info

Una droga 5 volte più potente dell’ecstasy: è la MDMA “Blue Punischer”, sta invadendo il Lazio ed è molto pericolosa. L’inizio della circolazione di questa sostanza nella nostra regione risale a qualche mese fa: a luglio scorso ben 18 pasticche sono state sequestrate a Cassino; ieri è stata la volta di Roma, dove uno spacciatore è stato trovato in possesso di una sola pasticca, mentre a giugno scorso 500 dosi erano state intercettate a Pescara. Per gli investigatori si tratta di un’unica partita di stupefacente che è giunto nel Lazio e le indagini si stanno concentrando nel risalire a trafficanti iniziali.

La pasticca di “Blue Punischer” è stata recuperata durante un operazione antidroga condotta, nel fine settimana e nei luoghi della movida della Capitale, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma. Operazione che ha portato a 13 arresti per detenzione e spaccio di varie sostanze vietate: sequestrate centinaia di dosi di cocaina, hashish e droghe sintetiche oltre a ingente denaro contante, ritenuto provento delle attività illecite.

In particolare, nel corso di queste operazioni, è finito nella rete dei Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini un 40enne della Mauritania, già noto per alcuni precedenti e senza fissa dimora, che è stato trovato in possesso di 12 dosi di crack, nascoste nei calzini, e di una pasticca della potente “Blue Punisher” tenuta nel portafogli. Quest’ultima è una sostanza sintetica – come detto cinque volte più potente dell’ecstasy – che solo di recente ha invaso il mercato della droga in Italia e nel Lazio. “È una sostanza – come si legge anche su Repubblica – che facilita la rimozione delle barriere comunicative, l’uso della parola e fa si che chi la assume riesca a ballare per ore, alle feste come i rave, senza avvertire fame o stanchezza. Oppure la si assume, come del resto il Ghb, per partecipare ai festini a base di chemsex: sesso sotto effetto di droga. Una pratica sempre più diffusa, tanto che in Italia è stato attivato un servizio di cura dedicato”.

Come tutte le droghe provoca una serie di controindicazioni e effetti deleteri dalla contrazione della mascella alle difficoltà respiratorie, all’aumento della sudorazione, ai dolori di stomaco.

Per la prima volta la ‘Blue Punisher’ è stata conosciuta dalle autorità in Inghilterra, vicino a Manchester. La particolarissima droga, che sul mercato dello spaccio costa 70 euro al grammo, si è diffusa presto anche tra i giovanissimi.