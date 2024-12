Lazio – Accordo Regione-Anci per realizzare percorsi ciclopedonali su tutto il territorio | TG24.info

Frosinone – È Natale, sospesa l’isola pedonale di via Aldo Moro per domenica 22 dicembre Dal Comune di Frosinone fanno sapere che domenica non sarà attiva l’isola pedonale di via Aldo Moro. In una nota si spiega: “Nella giornata di domenica 22 dicembre 2024 l’area...

Frosinone Scalo – Piazza Pertini, più sicurezza a partire da nuovi lampioni. Resta il divieto di vendita alcolici Sarà potenziato il sistema di illuminazione nell’area dello Scalo. La decisione è stata presa dalla Prefettura e dal Comune di Frosinone per garantire maggiore sicurezza in un’area spesso scenario do...

Regione – Maselli smentisce Mattia: “Nessun taglio, la legge di bilancio porterà importanti investimenti” “Premesso che le proposte di legge riguardanti la stabilità e la previsione del bilancio finanziario 2025/2027 sono all’esame del Consiglio regionale e ancora non si è aperta in aula nessuna...

IL CASO – Furto di occhiali a Frosinone, i Carabinieri di Fondi denunciano un 46enne per ricettazione Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Tenenza di Fondi, a conclusione di accertamenti scaturiti da una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, hanno deferito,...

IL FATTO – I Carabinieri sorprendono e denunciano un 55enne per tentato furto in abitazione Nel corso della scorsa nottata, in Latina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in una via del Capoluogo e, all’esito dei primi accertamenti, hanno...

Sora – Conclusa l’iniziativa “Dona un gioco”, giocattoli consegnati al reparto di Pediatria del ‘SS. Trinità’ Si è conclusa questa mattina l’iniziativa “Dona un gioco” che ha preso il via la scorsa settimana. Le socie del direttivo dell’Associazione culturale no profit Iniziativa Donne di Sora, Enrica...

METEO – Allerta gialla domani nel Lazio La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dalle prime ore di domani, venerdì 20.12.2024, e per le successive 24-36 ore....

Lazio – Edilizia artigiana: rinnovato il contratto integrativo regionale. Novità per salario, sicurezza e badge di cantiere Le sigle sindacali Fillea Cgil di Roma e Lazio, Filca Cisl Lazio, Feneal Uil Lazio, CNA Lazio, Casartigiani e CLAAI Lazio hanno rinnovano il contratto integrativo regionale del settore Edilizia...

METEO – 3BMETEO.COM: “In arrivo due perturbazioni e per Natale freddo e neve su parte d’Italia” Gli esperti di 3bmeteo.com: “Prima perturbazione in ingresso sull’Italia a cui ne farà seguito una seconda tra domenica e lunedì. Sarà un bianco Natale per alcune aree d’Italia con clima...