Lazio – A Sora vincita al SuperEnalotto da oltre 43.000 euro. Mentre il 10eLotto porta, in provincia di Latina, 80mila euro | TG24.info

Un ‘5’ da 43.147,56 euro centrato a Sora , nella ricevitoria L’Angolo dei Tabacchi in via croce Branca. Il Lazio, e con precisione la provincia di Latina, protagonista, invece, del 10eLotto di martedì 8 aprile.

La vincita più alta, come riporta Agipronews, arriva da Lenola con un 6 Doppio Oro da 60mila euro in via Valle Bernardo, a cui si aggiunge un 9 da 20mila euro messo a segno a San Felice Circeo in via Terracina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

Mentre a Roma è il SuperEnalotto a regalare ricchi premi: nel concorso di martedì 8 aprile, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43.147,56 euro l’uno, il primo a Sora, in provincia di Frosinone, presso L’Angolo dei Tabacchi in via Croce Branca, 5, l’altro a Pomezia, in provincia di Roma, nel Bar in via Rattazzi, 57-63.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 10 aprile è di 17,4 milioni di euro.