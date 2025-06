Lazio – A Roma, la giornata dei giovani agricoltori di Coldiretti: under 35 in crescita del 15,9%. In un anno +334 nuove imprese | TG24.info

I giovani agricoltori del Lazio continuano a crescere, sfidando l’incertezza economica e confermando la loro voglia di investire, formarsi e crescere in questo settore, con il loro apporto determinante che va dall’innovazione al sociale. Secondo gli ultimi dati aggiornati del Centro Studi Divulga elaborati da Coldiretti, infatti, le imprese agricole guidate da under 35 nella nostra regione sono salite a quota 3.375, segnando un aumento del 15,9% rispetto all’anno precedente. Un segnale forte e in controtendenza rispetto al calo generale dell’imprenditoria giovanile a livello nazionale.

Proprio per dare voce e spazio a questo entusiasmo, oggi, lunedì 23 giugno alle ore 17:30, presso il Teatro Eliseo di Roma, si terrà la Giornata dei Giovani di Coldiretti Lazio: un’occasione di confronto, idee e proposte per continuare a far crescere una generazione di imprenditori agricoli capaci di guidare il futuro del settore.

“Il Lazio si conferma una regione dinamica – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri (foto) – e questi dati lo dimostrano. Sosteniamo da sempre i nostri giovani agricoltori e lo facciamo anche attraverso le battaglie volte ad una sburocratizzazione, che ostacola il necessario ricambio generazionale e per facilitare l’accesso al credito, che consente di far nascere nuove imprese e di dare spazio alle idee innovative dei giovani. Fondamentale la formazione, che promuoviamo insieme alla creazione di nuove figure professionali. Abbiamo voluto dedicare a loro questa giornata per esaltare il loro impegno, dare voce ad una realtà strategica per il nostro settore e ringraziarli dell’entusiasmo, della passione e professionalità che ogni giorno mettono nel loro lavoro”.

A livello nazionale il Lazio, infatti, registra nel 2024 il maggior incremento di nuove imprese agricole under 35, con 855 nuove imprese, più che quadruplicate rispetto all’anno precedente (+334%), seguito da Sicilia (+666) e Piemonte (+458). Tutte le province del Lazio si confermano vivaci e in crescita: Rieti guida la classifica con un incremento del 31,5%, seguita da Frosinone (+19,7%), Roma (+14,6%), Viterbo (+13,7%) e Latina (+9,7%). Numeri che raccontano la determinazione e la resilienza delle nuove generazioni che scelgono l’agricoltura come opportunità di lavoro, innovazione e sostenibilità.

“Coldiretti Lazio – spiega il direttore regionale, Carlo Picchi – rinnova il suo impegno nel supportare i giovani, attraverso servizi, formazione e assistenza per affrontare le sfide di un’agricoltura sempre più competitiva e sostenibile. Rappresentano il nostro futuro e il motore dell’innovazione agricola, sono i custodi della biodiversità e del paesaggio”.

E sono sempre di più i giovani attratti dalle opportunità dalla multifunzionalità, introdotta nel 2001 dalla cosiddetta Legge di Orientamento, fortemente sostenuta dalla Coldiretti. Decidono così di avviare fattorie didattiche e agriasilo nelle proprie aziende, di sfruttare la trasformazione aziendale dei prodotti e la vendita diretta, senza tralasciare le attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.