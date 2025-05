Lazio – 6.200 studenti per un ‘Abbraccio universale’. Stamane la cerimonia di premiazione del concorso “Il Cantico: un abbraccio universale” | TG24.info

Presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, questa mattina si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “Il Cantico: un abbraccio universale”, un evento che ha rappresentato la conclusione di un’iniziativa dedicata a tutte le scuole del Lazio. Il concorso ha visto la partecipazione di oltre 6.200 studenti, un numero che include, per la prima volta, anche le scuole dell’infanzia.

Il concorso è stato fortemente voluto dalla Direzione Generale dell’USR Lazio per celebrare gli 800 anni del “Cantico delle Creature” di Francesco di Assisi. Questo testo non è soltanto uno dei primi scritti in lingua volgare, ma è anche portatore di messaggi di sostenibilità e di armonia universale, valori che sono oggi più rilevanti che mai.

L’entusiasmo e la creatività degli studenti partecipanti sono stati al centro dell’evento. Gli elaborati presentati hanno spaziato tra diverse forme artistiche, inclusi componimenti scritti, disegni e progetti multimediali, tutti ispirati al messaggio di amore e rispetto per la natura e l’umanità trasmesso dal Cantico di Francesco. Durante la cerimonia, sono stati premiati gli elaborati che meglio hanno interpretato i temi del concorso.

“L’iniziativa ha avuto come obiettivo non solo quello di onorare un importante anniversario storico e letterario, ma anche di promuovere tra le giovani generazioni la consapevolezza e l’importanza della sostenibilità e del rispetto reciproco” ha dichiarato Anna Paola Sabatini – Direttore Generale dell’USR Lazio – a chiusura dell’evento. “Il Cantico delle Creature, con il suo messaggio senza tempo, ha offerto uno spunto prezioso per riflettere su queste tematiche fondamentali, confermando così il ruolo delle scuole come essenziali fucine di cultura e coscienza civile.”

In stretta collaborazione con la Società Dante Alighieri, il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e patrocinato da Rai, con la media partnership di Rai Scuola e Rai Radio Kids, l’evento ha visto riconoscere alle classi vincitrici la possibilità di effettuare dei percorsi di educazione ambientale nelle tre riserve naturali del CUFAA presenti nel Lazio e verranno nominati “custodi della natura” in occasione di un evento finale in un luogo simbolo della tutela della biodiversità”.

Ad impreziosire la mattinata le esibizioni musicali e canore degli studenti del Liceo Farnesina di Roma.

Queste le scuole vincitrici:

Categoria STELLE – Scuola dell’infanzia

• I.C. “Alessandro Manzoni” Roma

• I.C. “Alda Merini” Rieti – “Don Bosco” Villa Reatina

Menzione I.C. “Via Suor Celestina Donati” Roma – SIO del plesso Ospedaliero Gemelli

Categoria ACQUA – Scuola primaria

• I.C. “Artemisia Gentileschi” Roma

• Istituto “M. G. Rossello” Roma

• I.C. “Dante Alighieri” Civita Castellana

Menzione I.C. “Veroli 2” e I.C. “Via dell’Aeroporto” Roma

Categoria VENTO – Scuola secondaria di primo grado

• I.C. “Piazza Winckelmann” Roma

Menzione I.C. “Angelo Maria Ricci” Rieti

Categoria FUOCO – Scuola secondaria di secondo grado

• Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” Fondi

• Liceo Statale “M. Montessori” Roma

Menzione I.I.S. “A. Meucci” Ronciglione