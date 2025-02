Latina – Due casi di contagio da legionella in un hotel, il sindaco ordina lo sgombero | TG24.info

Due casi di legionella in poche ore, il sindaco di Latina fa chiudere un hotel e sgombrare ospiti e personale.

Un primo caso c’era stato alcuni giorni fa, la Asl aveva segnalato il caso al sindaco del Comune di Latina, Matilde Celentano, che aveva ordinato alla struttura alberghiera di effettuare le necessarie bonifiche e ad non utilizzare alcune stanze. La legionella è una malattia che può portare a forme molto gravi di polmonite e, solitamente, i batteri che la causano si annidano nelle tubature non sanificate, e possono contagiare l’uomo per inalazione durante la doccia.

Un secondo caso c’è stato nel giro di poche ore: ad essere colpito sempre un ospite dello stesso albergo su via Lido. Il sindaco ha disposto quindi la sospensione immediata dell’attività alberghiera per sette giorni e comunque fin quando non ci saranno riscontri favorevoli in seguito alle analisi che l’Arpa Lazio è chiamata a fare una volta compiuta la bonifica dei siti interessati. Lo stesso primo cittadino, responsabile per la sanità pubblica, ha anche ordinato lo sgombero, entro oggi, degli ospiti della struttura e del personale che lì lavora.