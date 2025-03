Latina – Controlli interforze ‘Alto Impatto’, territorio al setaccio | TG24.info

Continuano anche a Latina i servizi straordinari di controlli del territorio nel capoluogo cittadino nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”.

Le attività interforze, condotte da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Locale di Latina, si sono concentrate sui quartieri centrali e periferici della città prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati e il proliferare di fenomeni di particolare allarme sociale.

All’esito del servizio straordinario i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina unitamente a personale della locale Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno deferito in stato di libertà:

• un uomo di 24 anni del luogo poiché, all’esito di una perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 0,44 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e di un tirapugni in ferro;

• un uomo di 28 anni poiché, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, veniva fermato e all’esito del controllo risultava con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

• una donna di 40 residente del posto in quanto, in qualità di legale rappresentante di un ristorante bar del posto, ometteva di indicare sostanze che provocano allergie e intolleranze;

• un uomo di 60 anni del posto in quanto, in qualità di legale rappresentante di un bar, offriva pietanze rientranti nella definizione di ristorante e assimilati;

• una donna di 47 anni del luogo in quanto, in qualità di legale rappresentante di un ristorante-pizzeria del posto, ometteva l’applicazione delle procedure di autocontrollo per l’abbattimento della temperatura degli alimenti prime del congelamento. I carabinieri sottoponevano a sequestro amministrativo, 60 kg di prodotti carnei.

In esito al controllo della circolazione stradale, sono stati controllati 49 persone e 41 veicoli, elevate 5 contravvenzioni al codice della strada e ritirate 3 patenti di guida.

È stato inoltre deferito alla competente Autorità Amministrativa un ragazzo di 20 anni del posto poiché trovato in possesso di 1 grammo di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Le pattuglie della Polizia di Stato della Squadra Volante, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della polizia Stradale hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quadrante pomeridiano prestando particolare attenzione ai soggetti in transito e alle aree maggiormente frequentate.

Nell’ambito delle attività condotte dalle pattuglie impiegate non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, è stata verificata la posizione sul territorio di 52 cittadini stranieri, tutti risultati regolari.

I posti di controllo ed i controlli dinamici hanno consentito di identificare 152 persone, di cui 30 con pregiudizi di polizia e controllare 61 veicoli.

I controlli ad “Alto impatto” svolti da tutte le forze di polizia sotto l’egida della Prefettura di Latina, proseguiranno anche nel corso delle prossime settimane anche in considerazione dell’approssimarsi delle festività Pasquali.