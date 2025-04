Latina – Al via oggi il processo per la morte di Satnam Singh. Fuori dal tribunale manifestazione della Cgil | TG24.info

Al via oggi davanti ai giudici della Corte d’Assise di Latina il processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo deceduto il 17 giugno 2024 nelle campagne pontine a seguito di un incidente avvenuto nei campi dove lavorava. Per l’imprenditore agricolo Antonello oggi inizia il processo che lo vede imputato per omicidio volontario con dolo eventuale.

In presidio davanti il tribunale c’è anche la Cgil del segretario della Cgil Maurizio Landini, presente anche lui insieme con le organizzazioni di Roma e Lazio.

“Oggi – spiegano dalla Cgil – al tribunale di Latina, si è aperto il processo per la morte di Satnam Singh. Il bracciante agricolo lasciato a morire a 31 anni dopo un gravissimo incidente sul lavoro nelle campagne di Latina.

Una vita spezzata non da una tragica fatalità ma da un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide in nome di un profitto che ha perso qualsiasi scrupolo morale.

Siamo qui per chiedere verità e giustizia per Satnam Singh, per dire basta allo sfruttamento e al caporalato e riaffermare la centralità dei diritti, della dignità e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.