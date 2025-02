L’Assessore Ciacciarelli al convegno “Ascoltiamo i territori” a Tuscania: “Ascolto del territorio fondamentale per impostare l’azione amministrativa” | TG24.info

L’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli ha fatto tappa in provincia di Viterbo.

“Nella splendida cornice dell’ex chiesa Santa Croce a Tuscania, in Provincia di Viterbo, ho incontrato il Sindaco, Fabio Bertolacci, presente insieme a molti amministratori locali in occasione del convegno Ascoltiamo i Territori. Ho partecipato con molto interesse a tale convegno in quanto le modalità e le finalità per cui è stato organizzato riflettono perfettamente l’impostazione politica che questo governo regionale ha deciso di darsi sin dal proprio insediamento, segnando un evidente cambio di passo con il passato, attraverso una nuova apertura all’ascolto con gli amministratori ed i rispettivi territori, condizione indispensabile per venire a conoscenza ed essere sempre aggiornati sulle necessità e possibilità di sviluppo della nostra regione.

È stato proprio l’ascolto degli amministratori locali che ci ha consentito di comprendere con maggior chiarezza le difficoltà e ripercussioni che il territorio della Provincia di Viterbo, in contrasto rispetto la tradizionale e funzionale vocazione agricola di molte sue aree, si trova a subire in ragione della sproporzionata presenza di impianti per energia rinnovabile, tanto da coprire nel viterbese più del 78% della producibilità di energia autorizzata.

Davanti tale situazione abbiamo ritenuto doveroso in Giunta Regionale stabilire un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, tale da consentire, in ogni singola provincia, lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50%.

L’ascolto dei territori si conferma quindi il principale paradigma della nostra azione amministrativa, ritenendo che non possa mai prescindere dalla consapevolezza dei problemi reali per una giusta e funzionale conduzione.

Ringrazio il Sindaco di Tuscania e Vice Coordinatore Provinciale della Lega Fabio Bertolacci ed il Coordinatore Provinciale di Viterbo Andrea Micci per aver organizzato questo importante momento di confronto”. Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.