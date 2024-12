Ladra seriale ruba monitor emodinamico all’ospedale ed un lenzuolo | TG24.info

Ladra seriale ruba un monitor emodinamico dal reparto di cardiologia all’ospedale di Frosinone ed un lenzuolo che serviva per coprire la refurtiva. Il giudice però l’assolve per mancanza di prove. La donna, che al suo attivo ha almeno 35 colpi, è finita per l’ennesima volta in tribunale.

Ovviamente sul banco degli imputati ci è finita con l’accusa di furto. L’azione criminosa si è verificata nell’agosto del 2022 quando la ladra seriale si era recata presso l’ospedale Spaziani in cerca di qualcosa da rubare. Per la cronaca va detto che la frusinate più volte è salita alla ribalta delle cronache per gli innumerevoli furti messi in atto ai danni dei centri commerciali e dei negozi. L’ultima volta, con la complicità di un’altra persona, era riuscita a trafugare due prosciutti da un supermercato di viale America Latina. Ma sfortunatamente per lei è stata bloccata dal servizio di sorveglianza mentre cercava di scaricare la refurtiva che aveva messo nel carrello nella sua macchina.

Per la donna ancora una volta si sono spalancate le porte del carcere. Tornando al furto in ospedale, dopo essersi intrufolata nel reparto cardiologia aveva pensato bene di trafugare quel monitor che sarebbe stato utilizzato poi sul mercato della ricettazione. All’epoca dei fatti però soltanto un sorvegliante aveva riferito di aver riconosciuto la ladra che portava con sé la refurtiva. Ieri mattina però l’avvocato difensore Antonio Ceccani ha sostenuto che non c’era alcun verbale che potesse attestare quanto sostenuto dal testimone. Da qui la decisione del giudice di assolvere l’imputata.

Mar.Ming.