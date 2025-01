La Regione stanzia 3,7 milioni per i porti Anzio, Formia, Terracina, Ventotene e Ponza. Ciacciarelli: “Importanti risorse per la loro piena fruizione” | TG24.info

3.730.000 euro per i porti di Anzio, Formia, Terracina, Ventotene e Ponza. Li ha stanziati la Regione Lazio guidato dall’Amministrazione Rocca. A darne notizia è l’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli.

“Nella consapevolezza della rilevanza assunta dai porti di Anzio, Formia, Terracina, Ventotene e Ponza per il pieno sviluppo del sistema portuale del Lazio e, di conseguenza, di tutte le filiere, da quella turistica a quella cantieristica, legate all’economia del mare, abbiamo ritenuto necessario stanziare, per il triennio 2024-2026, 3.730.000 euro a favore dei rispettivi comuni per lo svolgimento delle necessarie attività amministrative ad essi connesse, con particolare riguardo agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per garantirne il pieno funzionamento e la sicurezza. La finalità – spiega l’assessore – è quella infatti di evitare limitazioni alla corretta fruibilità dei presenti porti, condizione che determinerebbe forti ripercussioni negative sul servizio di trasporto marittimo di passeggeri da e per le Isole Pontine, nonché sull’attività di pesca professionale svolta da parte delle numerose unità stanziali nel porto.

Per tale ragione con il presente stanziamento si mira a consentire la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, di completamento e di adeguamenti necessari per rendere il sistema portuale del Lazio moderno ed al passo con le evoluzioni positive che, nel corso degli ultimi anni, stanno interessando il settore della blue economy, un obiettivo che miriamo a raggiungere anche attraverso la prossima definizione del Piano dei Porti della Regione Lazio che vedrà la nascita di nuovi 7 approdi turistici”.