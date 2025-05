La Città di Sora alla Race for the Cure | TG24.info

L’attrice Maria Grazia Cucinotta saluta in un video la squadra “Sora in Rosa” che per il dodicesimo anno parteciperà alla Race for the Cure di domenica 11 maggio 2025 con un bus in parte offerto dal Comune di Sora.

Al taglio del nastro del villaggio della salute al Circo Massimo, evento sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, presente anche una rappresentanza dell’Associazione Iniziativa Donne – Sora. Dopo l’inno nazionale è stato dato il via ufficiale alla Race for the Cure 2025 che terminerà con la corsa passeggiata domenica 11 maggio. Grande festa per la 26ª edizione di questo evento annuale di sport, salute e solidarietà, che supporta la lotta contro i tumori al seno. A ringraziare la grande macchina della Komen Italia il professor Riccardo Masetti del Policlinico Gemelli di Roma.

“Meno liste d’attesa”. Ha garantito il presidente della regione Lazio Rocca. A parlare dell’importanza della prevenzione sia il Ministro alla salute Schillaci che il sindaco di Roma Gualtieri. Madrine della Race For the Cure Rosanna Banfi, per le donne in rosa e Maria Grazia Cucinotta che ha ringraziato la squadra “Sora in Rosa” organizzata dall’Associazione Iniziativa Donne di Sora, con il patrocinio del comune di Sora, che da dodici anni partecipa alla Race for the Cure. Presenti al Circo Massimo le massime autorità militari. A salutare la città Volsca anche la sorana Valeria Altobelli.