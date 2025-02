LA CERIMONIA – I campioni olimpici del Lazio attesi in Regione per festeggiare | TG24.info

L’assessore regionale allo Sport del Lazio, Elena Palazzo (in foto), ha ricordato come molti dei ‘medagliati’ a parigi 2024, hanno svolto i loro allenamenti negli impianti del Lazio. “Alle Olimpiadi di Parigi – ha detto l’assessore – abbiamo visto la migliore espressione dei nostri giovani che, con le loro imprese, hanno esaltato al meglio i valori dello sport e portato in alto il nome dell’Italia. Aspettiamo presto i nostri campioni in Regione per celebrarli come meritano”.

Palazzo ricorda ancora che i nostri campioni hanno “riportato ben 40 medaglie, ma ci hanno anche insegnato – continua l’assessore – a gioire per un quarto posto conquistato a fatica e cosa significa scendere in pista nonostante il dolore che ti spezza le gambe, come il nostro coraggioso portabandiera Gimbo Tamberi, che il suo personale oro lo ha vinto comunque”.

L’assessore sottolinea quindi che “molti dei nostri atleti sono nati e cresciuti agonisticamente nel Lazio, altri hanno scelto gli impianti Coni della nostra regione, il Giulio Onesti di Roma e il Bruno Zauli di Formia, per la loro preparazione. Ho avuto l’onore e il piacere di assistere ad alcune delle loro sedute di allenamento e ho visto nei loro occhi la voglia di dare il massimo. La nostra regione, con il suo mare e la tradizione velistica ad esso legata, con i suoi impianti di eccellenza, come il Guidobaldi di Rieti, si presta ad essere il luogo ideale per allenarsi. A tutti loro oggi diciamo grazie – conclude l’assessore – li aspettiamo presto in Regione per celebrarli e congratularci personalmente con ognuno».