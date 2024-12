Isola Liri Bike Festival 2024. Una festa della bici che dura un anno! | TG24.info

Il Bike Festival è pensato come un contenitore di eventi e nasce da un’idea di Ciclistica Isola del Liri – Leone Team, Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nel 2008 con l’obiettivo di organizzare e promuove iniziative varie in ambito amatoriale e cicloturistico. Dal 2015 tutto il lavoro è stato riorganizzato in maniera innovativa; da un lato la grande attenzione alle attività giovanili, considerate di enorme rilevanza sociale e dall’altro tutte le tematiche legate al cicloturismo, alla promozione del territorio e alla diffusione di una più consapevole cultura nell’utilizzo della bicicletta in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Il programma del Festival si sviluppa su diverse giornate di attività. E’ possibile partecipare alla Randonnée della Valle del Liri e conseguire il brevetto ufficiale ARI – Audax Randonneur Italia; così come è possibile scegliere tra numerosi altri percorsi di diversa lunghezza e difficoltà per conseguire comunque il brevetto di partecipazione rilasciato dall’organizzazione. Nei tre giorni della manifestazione si tengono anche workshop, convegni, incontri con le scuole, con le associazioni del territorio e perfino intrattenimenti musicali. Numerose altre attività sono incluse nel programma come ATTIVITA’ PATROCINATE. Si tratta essenzialmente degli eventi promozionali giovanili Federciclismo riservati ai ragazzini da 3 a 12 anni, della Randonnèe del Parco Nazionale d’Abruzzo e de “La Ciclostorica – dalle cascate al lago”. Durante l’anno potranno essere patrocinate altre iniziative utili a favorire l’utilizzo della bicicletta in ogni momento della vita quotidiana e per una mobilità dolce e sostenibile.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA

• La prima è un convegno tematico che vuole affrontare la questione delle “ciclovie” e della loro funzione di supporto al cicloturismo e come infrastrutture al servizio di una mobilità più sostenibile. Una sorta di “stato dell’arte” delle ciclovie che vuole portare l’attenzione su quelle iniziative che scaturiscono dal grande lavoro che il mondo delle Associazioni e degli appassionati ha prodotto nel tempo. Da un lato la concretezza di alcune, ulteriori, ipotesi sulla direttrice nord-sud che si aggiungono a quelle nazionali o sovranazionali già conosciute; ed è il caso della Ciclovia dell’Appia Antica che si aggiunge ai tracciati Eurovelo e al tracciato Appennino Bike Tour. Dall’altro l’ipotesi di un collegamento trasversale Tirreno-Adriatico che tenga conto di quanto già progettato con la Ciclovia Liris, opportunamente prolungata in territorio abruzzese. Il Convegno, dal titolo “Ciclovie, a che punto siamo” è fissato alle h 10,00 di sabato 28 settembre, sarà condotto e moderato dal giornalista Carlo Scatozza con la partecipazione di Carmine Papa per la Ciclovia Appia, di Domenico Bartolomucci per la Ciclovia Liris e di Gianluca Torpedine per l’ipotesi di collegamento verso l’Adriatico. Saranno invitate le Istituzioni e tutti i soggetti in qualche modo interessati a queste tematiche come ad es. GAL, DMO e Comunità Montane.

• L’altra iniziativa è la gara di categoria GIOVANISSIMI denominata 6′ Trofeo Città delle Cascate. Si tratta di una gara promozionale riservata ai ragazzini fino a 12 anni di età inserita nel calendario regionale delle attività di FEDERCICLISMO che si svolgerà nella mattinata di domenica 29.

Il pomeriggio si sabato 28 si preannuncia interessante e divertente con la presenza di alcuni ospiti programmati e altri che si aggiungeranno con l’avvicinarsi dell’evento. Un talk condotto da Paolo “il Comicista” Franceschini con l’obiettivo di coinvolgere quante più persone possibili, anche tra il pubblico, in modo da sviluppare in maniera compiuta il tema “quante cose in bici”. Si parlerà di come si possa viaggiare in bici alla scoperta del mondo come semplici turisti oppure in cerca di avventure impegnative. Si parlerà di attività agonistiche e delle avventure “epiche” vissute da alcuni dei presenti ma anche di come si possa usare la bici nella vita di tutti i giorni e farne un mezzo di trasporto e di spostamento alternativo all’auto. Insomma il tema “quante cose in bici” sarà sviluppato in tutte le direzioni con ospiti annunciati tra i quali l’ex professionista Franco Vona (già compagno di squadra di Gianni Bugno), il dirigente regionale di Federciclismo Tony Vernile e il cicloviaggiatore Giorgio Lucarelli. Senza dimenticare lo stesso Paolo che condurrà l’evento proponendo parte del suo nuovo spettacolo.

L’iniziativa “Talk con ospiti” è sostenuta dalla collaborazione instauratasi con Effetti S.r.l., una giovane e dinamica azienda molto attenta a sostenere le iniziative utili alla promozione del territorio. I più sinceri e sentiti ringraziamenti da parte dello staff del Festival alla governance di quest’azienda e al suo patron Marco Fiore per la fiducia accordata al nostro programma di lavoro! Il convegno nasce con l’ambizione di voler fare il punto sulla questione delle ciclovie e sulla loro funzione di infrastrutture a supporto del cicloturismo e di una mobilità più sostenibile. Il “focus” sarà quello di cercare di capire quale sia la situazione attuale ma con l’idea di portare l’attenzione su quelle iniziative scaturite nel tempo dal grande lavoro di associazioni e semplici appassionati. Da un lato la concretezza di alcune, ulteriori, ipotesi sulla direttrice nord-sud che si aggiungono a quelle nazionali e sovranazionali già conosciute; è il caso della Ciclovia dell’Appia Antica che si aggiunge ai tracciati Eurovelo e Appennino Bike Tour. Dall’altro l’ipotesi di un collegamento trasversale Tirreno – Adriatico che tenga conto di quanto già progettato con la Ciclovia Liris, opportunamente prolungata in territorio abruzzese.

Nella giornata di domenica 29 settembre alle ore 17.30 sarà presentata a Ciclostorica “Dalle cascate al lago” che s terrà 12 e 13 ottobre 2024. La settima edizione è dedicata ad Aldo Iafrate.

La Ciclostorica dalle Cascate al Lago è una cicloturistica con bici d’epoca che si tiene a Isola del Liri con partenza e arrivo nei pressi della Cascata Grande. I due percorsi di 38 e 85 km si sviluppano tra la media Valle del Liri e la Valcomino toccando i comuni di Broccostella, Fontechiari, Casalvieri, Atina, Gallinaro, San Donato Val Comino, Alvito, Vicalvi, Posta Fibreno e Sora. La Ciclostorica è resa possibile dal patrocinio degli enti locali e dal sostegno delle produzioni enogastronomiche tipiche e tradizionali del territorio. Già programmata nell’ambito delle giornate del festival la presentazione ufficiale de La Ciclostorica “dalle cascate al lago”, 9′ tappa del Giro delle Regioni che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre. L’evento di presentazione inizierà alle 17.30, sarà condotto dalla collaboratrice storica della manifestazione Laura De Ciantis ed è sostenuto dallo sponsor “Ristorante Mingone” e dal suo titolare Massimo. Per l’occasione, presso il Teatro Stabile Comunale, sarà allestita una mostra con foto d’epoca, stampe, ricordi e materiali appartenuti ad Aldo Iafrate e relativi a tutta la sua intensa vita sportiva. Saranno presenti familiari, amici e parenti di Aldo insieme allo staff de La Ciclostorica che illustrerà il programma della manifestazione con le numerose novità di questa 7′ edizione.

Tra le tante novità del Bike Festival 2024 è da segnalare il suo trasformarsi in evento itinerante che si propone presso le scuole nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 settembre. Il compito di parlare in maniera leggera e divertente di temi impegnativi come la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale è stato affidato a Paolo “il Comicista” Franceschini. Sarà sempre Paolo a recitare le sue “filastrocche della bicicletta” e a raccontare come si possa viaggiare in bici alla scoperta del mondo come semplici turisti oppure in cerca di avventure impegnative. Insomma il tema “quante cose in bici” sarà sviluppato in tutte le direzioni con l’obiettivo di aumentare la sensibilità dei ragazzi e dei loro insegnanti verso un utilizzo più consapevole della bicicletta sia nella vita di tutti i giorni che negli utilizzi più particolari.

L’iniziativa “incontri a scuola” è sostenuta dalla collaborazione instauratasi con la Lea E-Mobility Srl, una start up che si occupa di nuovi mezzi e nuove tecnologie al servizio della mobilità sostenibile. I più sinceri e sentiti ringraziamenti da parte dello staff del Festival alla governance di quest’azienda e al suo patron Luigi Marziale per la fiducia accordata al nostro programma di lavoro!