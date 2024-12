Isola del Liri scelta per rappresentare il Lazio a ‘Il Borgo dei Borghi’ | TG24.info

Isola del Liri è stata selezionata per partecipare al programma di Raitre “Il Borgo dei borghi“ rappresentando la Regione Lazio.

Le telecamere della Rai sono arrivate in città per effettuare le riprese e dal 22 ottobre all’interno del programma “Alle falde del Kilimangiaro”, la domenica pomeriggio su Raitre, andranno in onda per 20 settimane i filmati realizzati. Il tema di questa edizione sarà “il rinascimento dei Borghi”.

”È motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per tutti noi, è l’ennesimo riconoscimento al lavoro di promozione e valorizzazione della nostra bella città che stiamo portando avanti con passione ed impegno da tempo e che non è passato inosservato”, commentano il sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio.

Alla fine della 20esima settimana si aprirà la votazione sul web iscrivendosi su Raiplay e si potrà votare dalla primavera, scoprendo poi il vincitore 2023-2024 nella serata finale de “Il Borgo dei Borghi” in prima serata su Raitre.